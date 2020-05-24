Schalke Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
24 Mayıs 2020, Pazar
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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Schalke Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü sonrası verilen aranın ardından yeniden başlayan 'da 27. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Günün ilk karşılaşmasında 04 sahasında 'u konuk edecek. Bu mücadele öncesi ev sahibi takım ligde topladığı 37 puanla 8. sırada yer alırken, konuk ekip ise 27 puanla 14. sırada bulunuyor. Peki, Schalke 04-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel 11'de var mı? İşte detaylar...

'da heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Pazar gününün ilk karşılaşmasında milli futbolcu 'ın da formasını giydiği 04 sahasında 'u konuk ediyor.

SCHALKE-AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Schalke'nin sahasında Augsburg'u ağırlayacağı mücadele TSİ 14.30'da başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından yayınlanacak.

SCHALKE-AUGSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Schalke'de bu maç öncesi durumu en çok merak edilen isim milli futbolcu Ozan Kabak'tı. Genç stoperin ilk 11'de olması beklenmiyor.

Schalke 04: Schubert, Kenny, Sane, Nastasic, Oczipka, Caligiuri, McKennie, Serdar, Schopf, Raman, Gregoritsch

Augsburg: Luthe, Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max, Baier, Khedira, Richter, Lowen, Vargas, Niederlechner

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

*Augsburg, Bundesliga'daki son 5 deplasman maçını kaybetti.

*Schalke 8 maçtır Bundesliga'da galip gelemiyor.

*Augsburg, ligde Schalke'ye konuk olduğu son 8 maçı kazanamadı.

*Schalke son 8 maçının 6'sında gol atamadı.

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  1. 24.05.2020
  2. Güncelleme: 24.05.2020 09:50
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