Schalke Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga'da heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Pazar gününün ilk karşılaşmasında milli futbolcu Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Schalke 04 sahasında Augsburg'u konuk ediyor.

SCHALKE-AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Schalke'nin sahasında Augsburg'u ağırlayacağı mücadele TSİ 14.30'da başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SCHALKE-AUGSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Schalke'de bu maç öncesi durumu en çok merak edilen isim milli futbolcu Ozan Kabak'tı. Genç stoperin ilk 11'de olması beklenmiyor.

Schalke 04: Schubert, Kenny, Sane, Nastasic, Oczipka, Caligiuri, McKennie, Serdar, Schopf, Raman, Gregoritsch

Augsburg: Luthe, Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max, Baier, Khedira, Richter, Lowen, Vargas, Niederlechner

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

*Augsburg, Bundesliga'daki son 5 deplasman maçını kaybetti.

*Schalke 8 maçtır Bundesliga'da galip gelemiyor.

*Augsburg, ligde Schalke'ye konuk olduğu son 8 maçı kazanamadı.

*Schalke son 8 maçının 6'sında gol atamadı.