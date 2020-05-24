Schalke Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü sonrası verilen aranın ardından yeniden başlayan Almanya Bundesliga'da 27. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Günün ilk karşılaşmasında Schalke 04 sahasında Augsburg'u konuk edecek. Bu mücadele öncesi ev sahibi takım ligde topladığı 37 puanla 8. sırada yer alırken, konuk ekip ise 27 puanla 14. sırada bulunuyor. Peki, Schalke 04-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de Ozan Kabak var mı? İşte detaylar...
Almanya Bundesliga'da heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Pazar gününün ilk karşılaşmasında milli futbolcu Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Schalke 04 sahasında Augsburg'u konuk ediyor.
SCHALKE-AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Schalke'nin sahasında Augsburg'u ağırlayacağı mücadele TSİ 14.30'da başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
SCHALKE-AUGSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'İ
Schalke'de bu maç öncesi durumu en çok merak edilen isim milli futbolcu Ozan Kabak'tı. Genç stoperin ilk 11'de olması beklenmiyor.
Schalke 04: Schubert, Kenny, Sane, Nastasic, Oczipka, Caligiuri, McKennie, Serdar, Schopf, Raman, Gregoritsch
Augsburg: Luthe, Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max, Baier, Khedira, Richter, Lowen, Vargas, Niederlechner
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER
*Augsburg, Bundesliga'daki son 5 deplasman maçını kaybetti.
*Schalke 8 maçtır Bundesliga'da galip gelemiyor.
*Augsburg, ligde Schalke'ye konuk olduğu son 8 maçı kazanamadı.
*Schalke son 8 maçının 6'sında gol atamadı.
- 24.05.2020
- Güncelleme: 24.05.2020 09:50
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Schalke Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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