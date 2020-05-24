Mainz Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü sonrası verilen aranın ardından yeniden başlayan Almanya Bundesliga'da 27. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Günün ilk karşılaşmasında Schalke 04 sahasında Augsburg'u konuk edecek. Bu mücadele öncesi ev sahibi takım ligde topladığı 37 puanla 8. sırada yer alırken, konuk ekip ise 27 puanla 14. sırada bulunuyor. Peki, Schalke 04-Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de Ozan Kabak var mı? İşte detaylar...