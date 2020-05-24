Mainz Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
24 Mayıs 2020, Pazar
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maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Mainz Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü salgını sonrası verilen aranın ardından alınan tedbirlerle yeniden başlatılan maçları 27. hafta heyecanıyla devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında sahasında 'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesi ligde mutlak 3 puana ihtiyacı olan Mainz, 27 puanla 15. sırada bulunurken, Şampiyonlar Ligi'na katılım hedefi olan Leipzig ise 51 puanla 5. sırada yer alıyor. Peki, Mainz-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırılan 'nın 27. haftasında evinde 'i ağırlıyor. İki takım da hedefleri doğrultusunda sahaya mutlak 3 puan için çıkıyor.

MAINZ-LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mainz'in sahasında Leipzig'i konuk edeceği karşılaşma TSİ 16.30'da başlayacak ve kritik mücadele S Sport 2'den olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Mainz: Muller, Baku, St Juste, Niakhate, Martin, Latza, Kunde Malong, Ji, Boetius, Quaison, Mateta

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino, Forsberg, Sabitzer, Laimer, Nkunku, Werner, Poulsen

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

*Mainz, sahasında RB Leipzig'e karşı oynadığı son 2 maçta yenilmedi. (1B,1G)

*Mainz, bu sezon ilk kez 3 maçtır yenilmiyor.

*Leipzig, Mainz ile oynadığı son maçı 8-0 kazandı.

*Leipzig, şimdiden geçtiğimiz sezonun tamamında attığı gol sayısına ulaştı. (63)

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  1. 24.05.2020
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