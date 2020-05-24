Corona virüsü salgını sonrası verilen aranın ardından alınan tedbirlerle yeniden başlatılan Almanya Bundesliga maçları 27. hafta heyecanıyla devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında Mainz sahasında Leipzig'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesi ligde mutlak 3 puana ihtiyacı olan Mainz, 27 puanla 15. sırada bulunurken, Şampiyonlar Ligi'na katılım hedefi olan Leipzig ise 51 puanla 5. sırada yer alıyor. Peki, Mainz-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...
Kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırılan Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Mainz evinde Leipzig'i ağırlıyor. İki takım da hedefleri doğrultusunda sahaya mutlak 3 puan için çıkıyor.
MAINZ-LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Mainz'in sahasında Leipzig'i konuk edeceği karşılaşma TSİ 16.30'da başlayacak ve kritik mücadele S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Mainz: Muller, Baku, St Juste, Niakhate, Martin, Latza, Kunde Malong, Ji, Boetius, Quaison, Mateta
Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angelino, Forsberg, Sabitzer, Laimer, Nkunku, Werner, Poulsen
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
*Mainz, sahasında RB Leipzig'e karşı oynadığı son 2 maçta yenilmedi. (1B,1G)
*Mainz, bu sezon ilk kez 3 maçtır yenilmiyor.
*Leipzig, Mainz ile oynadığı son maçı 8-0 kazandı.
*Leipzig, şimdiden geçtiğimiz sezonun tamamında attığı gol sayısına ulaştı. (63)
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mainz Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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