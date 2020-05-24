Bundesliga'da 27. haftasında perde Köln ile Fortuna Düsseldorf arasında oynanacak mücadele ile kapanıyor. Ev sahibi ekip 33 puanla 11. sırada yer alırken, ligin alt sıralarındaki Düsseldorf topladığı 23 puanla 16. sırada... Kaan Ayhan ve Kenan Karamanın da top koşturduğu Düsseldorf, kazanarak rahat bir nefe almak istiyor. Karşılaşmanın skor takibini fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz. Peki, Köln - Fortuna Düsseldorf maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler... İşte tüm bu soruların yanıtları...

KÖLN - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

24 Mayıs Pazar günü oynanacak mücadele ilk düdük TSİ 19.00'da çalacak. S Sport 2'den naklen yayınlanacak olan karşılamanın skor takibini fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

33 puanla 11. sırada yer alan Köln, geçtiğimiz hafta Mainz ile 2-2 berabere kaldı.

23 puanla 16. sırada bulunan konuk ekip Fortuna Düsseldorf ise Paderborn maçından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fortuna Düsseldorf 2-0 kazanmıştı.

KÖLN - FORTUNA DÜSSELDORF MUHTEMEL 11'LER

Ev sahibi ekipte Marcel Risse haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Konuk ekipte ise Kaan Ayhan ile Zack Steffen mücadelede forma giyemeyecekler.

KÖLN: Horn, Ehizibue, Bornauw, Leistner, Katterbach, Skhiri, Hector, Kainz, Uth, Jakobs, Cordoba

F. DÜSSELDORF: Kastenmeier, Zanka, Hoffmann, Gießelmann, Zimmermann, Stöger, Morales, Berisha, Suttner, Karaman, Hennings

MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ

Köln, sezonun ilk yarısındaki maçta Düsseldorf'a karşı sahip olduğu dokuz maçlık yenilmezlik serisini kaybetmişti (0-2).

Köln, Şubat 1997'de Düsseldorf'u konuk ettiği son Bundesliga karşılaşmasından 2-0 galip ayrıldı.

Düsseldorf, Bundesliga'da Ekim 1989'dan (3-1) bu yana Köln'ü deplasmanda mağlup edemiyor.

Köln, son Bundesliga maçında Aralık 2017'den bu yana ilk kez iki farklı üstünlüğünü koruyamadı (2-2 vs Mainz).

Bundesliga'da oynadığı son 12 maçta da gol sevinci yaşayan Köln, Ağustos-Kasım 1994'ten (14 maç) bu yana en uzun serisini yakaladı.

Görev aldığı son sekiz Bundesliga maçında en az birer gole doğrudan katkı sağlayan Mark Uth (5 gol & 4 asist), kariyerinin en uzun serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.

Teknik direktör Uwe Rösler yönetiminde çıktığı son yedi Bundesliga maçının sadece birini kaybeden Düsseldorf (1G 5B), tek mağlubiyetini 22. haftada Gladbach'tan aldı (1-4).

Düsseldorf, küme düştüğü 1986/87'den (19; üç puanlı sisteme göre) bu yana Bundesliga'nın 26. haftaları itibarıyla en az puan topladığı sezonu oynuyor (23).