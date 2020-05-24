Köln - Fortuna Düsseldorf maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...
Futbol heyecanı Bundesliga maçları ile devam ediyor... 27. haftanın kapanış mücadelesinde milli futbolcularımız Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, Almanya'nın köklü ekiplerinden Köln'e konuk oluyor. İki ekipte mutlak 3 puan için sahaya çıkıyor. Peki Köln - Fortuna Düsseldorf maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Bundesliga'da 27. haftasında perde Köln ile Fortuna Düsseldorf arasında oynanacak mücadele ile kapanıyor. Ev sahibi ekip 33 puanla 11. sırada yer alırken, ligin alt sıralarındaki Düsseldorf topladığı 23 puanla 16. sırada... Kaan Ayhan ve Kenan Karamanın da top koşturduğu Düsseldorf, kazanarak rahat bir nefe almak istiyor. Karşılaşmanın skor takibini fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz. Peki, Köln - Fortuna Düsseldorf maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler... İşte tüm bu soruların yanıtları...
KÖLN - FORTUNA DÜSSELDORF MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
24 Mayıs Pazar günü oynanacak mücadele ilk düdük TSİ 19.00'da çalacak. S Sport 2'den naklen yayınlanacak olan karşılamanın skor takibini fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
33 puanla 11. sırada yer alan Köln, geçtiğimiz hafta Mainz ile 2-2 berabere kaldı.
23 puanla 16. sırada bulunan konuk ekip Fortuna Düsseldorf ise Paderborn maçından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.
İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fortuna Düsseldorf 2-0 kazanmıştı.
KÖLN - FORTUNA DÜSSELDORF MUHTEMEL 11'LER
Ev sahibi ekipte Marcel Risse haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.
Konuk ekipte ise Kaan Ayhan ile Zack Steffen mücadelede forma giyemeyecekler.
KÖLN: Horn, Ehizibue, Bornauw, Leistner, Katterbach, Skhiri, Hector, Kainz, Uth, Jakobs, Cordoba
F. DÜSSELDORF: Kastenmeier, Zanka, Hoffmann, Gießelmann, Zimmermann, Stöger, Morales, Berisha, Suttner, Karaman, Hennings
MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ
Köln, sezonun ilk yarısındaki maçta Düsseldorf'a karşı sahip olduğu dokuz maçlık yenilmezlik serisini kaybetmişti (0-2).
Köln, Şubat 1997'de Düsseldorf'u konuk ettiği son Bundesliga karşılaşmasından 2-0 galip ayrıldı.
Düsseldorf, Bundesliga'da Ekim 1989'dan (3-1) bu yana Köln'ü deplasmanda mağlup edemiyor.
Köln, son Bundesliga maçında Aralık 2017'den bu yana ilk kez iki farklı üstünlüğünü koruyamadı (2-2 vs Mainz).
Bundesliga'da oynadığı son 12 maçta da gol sevinci yaşayan Köln, Ağustos-Kasım 1994'ten (14 maç) bu yana en uzun serisini yakaladı.
Görev aldığı son sekiz Bundesliga maçında en az birer gole doğrudan katkı sağlayan Mark Uth (5 gol & 4 asist), kariyerinin en uzun serisini sürdürmek için sahaya çıkıyor.
Teknik direktör Uwe Rösler yönetiminde çıktığı son yedi Bundesliga maçının sadece birini kaybeden Düsseldorf (1G 5B), tek mağlubiyetini 22. haftada Gladbach'tan aldı (1-4).
Düsseldorf, küme düştüğü 1986/87'den (19; üç puanlı sisteme göre) bu yana Bundesliga'nın 26. haftaları itibarıyla en az puan topladığı sezonu oynuyor (23).
- 24.05.2020
- Arda Turan'dan yeni mesaj var! Bu kez...
- Mainz Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- İhlas Suresi Arapça okunuşu! İhlas Suresi'nin Türkçe anlamı nedir?
- Edwin Gyasi konuştu! "Beşiktaş büyük bir kulüp ama..."
- Schalke Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Canlı yayında flaş yorum! "Erol Bulut dışında bir isim sürpriz olacak"
- Flaş sözler! "Diagne'nin takım arkadaşına saldırmayacağının garantisi yok"
- Cristian Baroni: Brezilya'da dışarı çıkamıyoruz
- Juventus'un yıldızları Merih Demiral ve Pjanic'ten bayram mesajı
- Yunus Emre Sel: Rahmi Anıl Başaran'la prensip anlaşmasına varıldı
- Son dakika corona virüsü haberi: Ve müjdeli haber geldi! İşte virüste yeni tedavi yöntemi
- Fenerbahçe ve Galatasaray talip olmuştu! Paylaşılamıyor
- Fenerbahçe'den yerli operasyonu! 3. Lig'den bir transfer daha
- Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transferi Emre Belözoğlu bitirdi
- Emre Belözoğlu'dan Galatasaray'ı kızdıracak transfer! Kiralık gelecek
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Köln - Fortuna Düsseldorf maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.