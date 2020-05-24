Köln - Fortuna Düsseldorf | CANLI

Almanya Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 27'inci hafta karşılaşmasında Köln ile Fortuna Düsseldorf kozlarını paylaşıyor.

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KÖLN 0 - 0 FORTUNA DÜSSELDORF

İLK 11'LER

Köln: Horn, Ehizibue, Leistner, Bornauw, Katterbach, Hector, Skhiri, Kainz, Uth, Jakobs, Cordoba

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Zanka, Hoffmann, Gießelmann, Zimmermann, Bodzek, Morales, Thommy, Skrzybski, Stöger, Kenan Karaman