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24 Mayıs 2020, Pazar
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Köln - | CANLI

Köln - Fortuna Düsseldorf | CANLI

'nın 27'inci hafta maçında Köln ile karşı karşıya geliyor. RheinEnergie'de oynanan zorlu karşılaşmada Benjamin Cortus düdük çalıyor. Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Milli futbolcumuz da karşılaşmaya 11'de başladı. Zorlu mücadelenin canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 27'inci hafta karşılaşmasında Köln ile kozlarını paylaşıyor.

CANLI SKOR

KÖLN 0 - 0 FORTUNA DÜSSELDORF

İLK 11'LER

Köln: Horn, Ehizibue, Leistner, Bornauw, Katterbach, Hector, Skhiri, Kainz, Uth, Jakobs, Cordoba

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Zanka, Hoffmann, Gießelmann, Zimmermann, Bodzek, Morales, Thommy, Skrzybski, Stöger,

  1. 24.05.2020
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