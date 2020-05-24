Köln - Fortuna Düsseldorf | CANLI
Almanya Bundesliga'nın 27'inci hafta maçında Köln ile Fortuna Düsseldorf karşı karşıya geliyor. RheinEnergie'de oynanan zorlu karşılaşmada Benjamin Cortus düdük çalıyor. Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Milli futbolcumuz Kenan Karaman da karşılaşmaya 11'de başladı. Zorlu mücadelenin canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...
Almanya Bundesliga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 27'inci hafta karşılaşmasında Köln ile Fortuna Düsseldorf kozlarını paylaşıyor.
CANLI SKOR
KÖLN 0 - 0 FORTUNA DÜSSELDORF
İLK 11'LER
Köln: Horn, Ehizibue, Leistner, Bornauw, Katterbach, Hector, Skhiri, Kainz, Uth, Jakobs, Cordoba
Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Zanka, Hoffmann, Gießelmann, Zimmermann, Bodzek, Morales, Thommy, Skrzybski, Stöger, Kenan Karaman
- 24.05.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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