CANLI | Schalke - Augsburg

Corona virüsü sonrası verilen aranın ardından yeniden başlayan Almanya Bundesliga'da 27. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Günün ilk karşılaşmasında Schalke 04 sahasında Augsburg'u konuk ediyor. Bu mücadele öncesi ev sahibi takım ligde topladığı 37 puanla 8. sırada yer alırken, konuk ekip ise 27 puanla 14. sırada bulunuyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
Almanya Bundesliga'da heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Pazar gününün ilk karşılaşmasında milli futbolcu Ozan Kabak'ın da formasını giydiği Schalke 04 sahasında Augsburg'u konuk ediyor.
Mücadelede ilk düdük TSİ 14.30'da çaldı. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
SCHALKE-AUGSBURG MAÇI İLK 11'LERİ
SCHALKE04: Schubert, Kenny, Sane, Nastasic, Oczipka, McKennie, Suat Serdar, Caligiuri, Schöpf, Matondo, Gregoritsch
AUGSBURG: Luthe, Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max, Khedira, Gruezo, Richter, Löwen, Vargas, Niederlechner
CANLI SKOR (SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN)
SCHALKE 0-1 AUGSBURG (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER
*Augsburg, Bundesliga'daki son 5 deplasman maçını kaybetti.
*Schalke 8 maçtır Bundesliga'da galip gelemiyor.
*Augsburg, ligde Schalke'ye konuk olduğu son 8 maçı kazanamadı.
*Schalke son 8 maçının 6'sında gol atamadı.
- 24.05.2020
- Güncelleme: 24.05.2020 15:33
- Canlı yayında flaş yorum! "Erol Bulut dışında bir isim sürpriz olacak"
- Flaş sözler! "Diagne'nin takım arkadaşına saldırmayacağının garantisi yok"
- Cristian Baroni: Brezilya'da dışarı çıkamıyoruz
- Juventus'un yıldızları Merih Demiral ve Pjanic'ten bayram mesajı
- Yunus Emre Sel: Rahmi Anıl Başaran'la prensip anlaşmasına varıldı
- Michael Schumacher haber var! Son durumu...
- Son dakika Galatasaray transfer haberi: Bu teklif çok konuşulur! 'Belhanda'yı ver 1.5 milyon + 19'luk yıldızı al'
- Galatasaray idmanında bu oldu! Bir ilk...
- Yeni sezonda Fenerbahçe bambaşka! 2 imza birden...
- İşte Şampiyonlar Ligi'nde bu listeye giren tek Türk takımı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
CANLI | Schalke - Augsburg haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.