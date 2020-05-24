Schalke Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
24 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Almanya Bundesliga CANLI | Schalke - Augsburg

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CANLI | Schalke - Augsburg

Corona virüsü sonrası verilen aranın ardından yeniden başlayan 'da 27. hafta maçları heyecanı yaşanıyor. Günün ilk karşılaşmasında 04 sahasında 'u konuk ediyor. Bu mücadele öncesi ev sahibi takım ligde topladığı 37 puanla 8. sırada yer alırken, konuk ekip ise 27 puanla 14. sırada bulunuyor. Karşılaşmanın skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

'da heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Pazar gününün ilk karşılaşmasında milli futbolcu 'ın da formasını giydiği 04 sahasında 'u konuk ediyor.

Mücadelede ilk düdük TSİ 14.30'da çaldı. Karşılaşmanın skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

SCHALKE-AUGSBURG MAÇI İLK 11'LERİ

SCHALKE04: Schubert, Kenny, Sane, Nastasic, Oczipka, McKennie, Suat Serdar, Caligiuri, Schöpf, Matondo, Gregoritsch

AUGSBURG: Luthe, Framberger, Jedvaj, Uduokhai, Max, Khedira, Gruezo, Richter, Löwen, Vargas, Niederlechner

CANLI SKOR (SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

SCHALKE 0-1 AUGSBURG (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)

MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

*Augsburg, Bundesliga'daki son 5 deplasman maçını kaybetti.

*Schalke 8 maçtır Bundesliga'da galip gelemiyor.

*Augsburg, ligde Schalke'ye konuk olduğu son 8 maçı kazanamadı.

*Schalke son 8 maçının 6'sında gol atamadı.

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  1. 24.05.2020
  2. Güncelleme: 24.05.2020 15:33
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