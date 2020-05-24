CANLI | Schalke - Augsburg

Corona virüsü salgını sonrası verilen aranın ardından alınan tedbirlerle yeniden başlatılan Almanya Bundesliga maçları 27. hafta heyecanıyla devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında Mainz sahasında Leipzig'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesi ligde mutlak 3 puana ihtiyacı olan Mainz, 27 puanla 15. sırada bulunurken, Şampiyonlar Ligi'na katılım hedefi olan Leipzig ise 51 puanla 5. sırada yer alıyor. Peki, Mainz-Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...