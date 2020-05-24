CANLI | Mainz - Leipzig

Corona virüsü salgını sonrası verilen aranın ardından alınan tedbirlerle yeniden başlatılan Almanya Bundesliga maçları 27. hafta heyecanıyla devam ediyor. Günün ikinci karşılaşmasında Mainz sahasında Leipzig'i konuk ediyor. Karşılaşma öncesi ligde mutlak 3 puana ihtiyacı olan Mainz, 27 puanla 15. sırada bulunurken, Şampiyonlar Ligi'na katılım hedefi olan Leipzig ise 51 puanla 5. sırada yer alıyor. Karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
Kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırılan Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Mainz evinde Leipzig'i ağırlıyor. İki takım da hedefleri doğrultusunda mutlak 3 puan için sahada.
Mainz'in sahasında Leipzig'i konuk ettiği karşılaşma TSİ 16.30'da başladı. Kritik mücadele S Sport 2'den canlı olarak yayınlanıyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.
CANLI SKOR (SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN)
MAINZ 0-3 LEIPZIG (İLK YARI SONA ERDİ)
Goller: 11' Werner, 23' Poulsen, 36' Sabitzer
İLK 11'LER
Mainz: Muller, Juste, Bruma, Niakhate, Baku, Fernandes, Kunde, Aaron, Boetius, Onisiwo & Quaison
Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Nkunku, Sabitzer, Laimer, Kampl, Olmo, Poulsen & Werner.
MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
*Mainz, sahasında RB Leipzig'e karşı oynadığı son 2 maçta yenilmedi. (1B,1G)
*Mainz, bu sezon ilk kez 3 maçtır yenilmiyor.
*Leipzig, Mainz ile oynadığı son maçı 8-0 kazandı.
*Leipzig, şimdiden geçtiğimiz sezonun tamamında attığı gol sayısına ulaştı. (63)
- 24.05.2020
- Güncelleme: 24.05.2020 17:21
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