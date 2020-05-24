CANLI | Mainz - Leipzig

Kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırılan Almanya Bundesliga'nın 27. haftasında Mainz evinde Leipzig'i ağırlıyor. İki takım da hedefleri doğrultusunda mutlak 3 puan için sahada.

Mainz'in sahasında Leipzig'i konuk ettiği karşılaşma TSİ 16.30'da başladı. Kritik mücadele S Sport 2'den canlı olarak yayınlanıyor. Mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz.

CANLI SKOR ( SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

MAINZ 0-3 LEIPZIG (İLK YARI SONA ERDİ)

Goller: 11' Werner, 23' Poulsen, 36' Sabitzer

İLK 11'LER

Mainz: Muller, Juste, Bruma, Niakhate, Baku, Fernandes, Kunde, Aaron, Boetius, Onisiwo & Quaison

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Nkunku, Sabitzer, Laimer, Kampl, Olmo, Poulsen & Werner.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER

*Mainz, sahasında RB Leipzig'e karşı oynadığı son 2 maçta yenilmedi. (1B,1G)

*Mainz, bu sezon ilk kez 3 maçtır yenilmiyor.

*Leipzig, Mainz ile oynadığı son maçı 8-0 kazandı.

*Leipzig, şimdiden geçtiğimiz sezonun tamamında attığı gol sayısına ulaştı. (63)