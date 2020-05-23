Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı

Dünya çapında yayılım gösteren salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan ve geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarla geri dönüş yapan 'da heyecan sürüyor. 27. hafta karşılaşmasında , sahasında 'u ağıyor. Peki Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve Tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olarak gösterilen 'da heyecan devam ediyor. Geri kalan haftalarda topladığı 54 puan ile lider Bayern Münih'in 2 puan arkasında 2. sırada yer alan , 39 puan ile 6. sıradaki 'a 27. hafta kapsamında konuk oluyor. Futbolseverler ise arama motorlarında Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve Sorusunun yanıtını arıyor.

WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 27. haftasındaki Wolfsburg - Borussia Dortmund karşılaşması 23 Mayıs Cumartesi (Bugün) Volkswagen Arena'da oynanacak. TSİ 16.30'da başlayacak olan mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI İLK 11'LERİ

Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Brooks, Pongracic, Otavio; Schlager, Arnold; Steffen, Mehmedi, Brekalo; Weghorst

Borussia Dortmund: Burki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Can, Brandt, Guerreiro; Sancho, Haaland, Hazard

  1. 23.05.2020
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