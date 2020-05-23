Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı
Dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü salgını nedeniyle mart ayında askıya alınan ve geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmalarla geri dönüş yapan Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor. 27. hafta karşılaşmasında Wolfsburg, sahasında Borussia Dortmund'u ağıyor. Peki Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm detaylar fotomac.com.tr'de...
Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olarak gösterilen Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Geri kalan haftalarda topladığı 54 puan ile lider Bayern Münih'in 2 puan arkasında 2. sırada yer alan Borussia Dortmund, 39 puan ile 6. sıradaki Wolfsburg'a 27. hafta kapsamında konuk oluyor. Futbolseverler ise arama motorlarında Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Sorusunun yanıtını arıyor.
WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Bundesliga'nın 27. haftasındaki Wolfsburg - Borussia Dortmund karşılaşması 23 Mayıs Cumartesi (Bugün) Volkswagen Arena'da oynanacak. TSİ 16.30'da başlayacak olan mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.
WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI İLK 11'LERİ
Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Brooks, Pongracic, Otavio; Schlager, Arnold; Steffen, Mehmedi, Brekalo; Weghorst
Borussia Dortmund: Burki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Can, Brandt, Guerreiro; Sancho, Haaland, Hazard
- 23.05.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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