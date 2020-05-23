Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı

Avrupa'nın 5 büyük liginden biri olarak gösterilen Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Geri kalan haftalarda topladığı 54 puan ile lider Bayern Münih'in 2 puan arkasında 2. sırada yer alan Borussia Dortmund, 39 puan ile 6. sıradaki Wolfsburg'a 27. hafta kapsamında konuk oluyor. Futbolseverler ise arama motorlarında Wolfsburg - Borussia Dortmund maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Sorusunun yanıtını arıyor.

WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bundesliga'nın 27. haftasındaki Wolfsburg - Borussia Dortmund karşılaşması 23 Mayıs Cumartesi (Bugün) Volkswagen Arena'da oynanacak. TSİ 16.30'da başlayacak olan mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

WOLFSBURG - BORUSSIA DORTMUND MAÇI İLK 11'LERİ

Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Brooks, Pongracic, Otavio; Schlager, Arnold; Steffen, Mehmedi, Brekalo; Weghorst

Borussia Dortmund: Burki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Can, Brandt, Guerreiro; Sancho, Haaland, Hazard