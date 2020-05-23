Freiburg 0-1 Werder Bremen | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Werder Bremen nefes aldı!

Freiburg 0-1 | MAÇ SONUCU

Freiburg 0-1 Werder Bremen | MAÇ SONUCU

Bundesliga'da heyecan 27. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. 27. hafta mücadelesinde Freiburg, zor günler geçiren ligin köklü kulüplerinden 'i ağırladı. Werder Bremen, deplasmanda Freiburg'u 1-0 mağlup etti.

Bundesliga'da heyecan 27. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. severler aylardır süren hasretlerini ile dindirmeye çalışıyor.

Bundesliga'nın 27. haftasında Freiburg, 'i konuk etti. Geçen hafta deplasmanda Leipzig'ten kritik bir puan alan Freiburg, evinde Werder Bremen'e 1-0 kaybetti.

Freiburg ile oynadığı son sekiz resmi maçın sadece birini kaybeden Werder Bremen (4G 3B), tek mağlubiyetini Şubat 2018'de deplasmanda almıştı. Son yedi Bundesliga maçında bir puan toplayabilen Werder Bremen, çok kritik bir üç puan aldı.

Werder Bremen'e galibiyeti getiren golü ise 19.dakikada Bittencourt kaydetti.

Werder Bremen'de ve maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Werder Bremen puanını 21'e yükseltti. Freiburg ise 37 puanda kaldı.

Freiburg, gelecek hafta 'a konuk olacak. Werder Bremen ise sahasında ile karşılaşacak.

BUNDESLIGA'DA GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI:

Wolfsburg 0-2 Borussia Dortmund

Paderborn 1-1 Hoffenheim

M. Gladbach 1-3 Leverkusen

  1. 23.05.2020
  2. Güncelleme: 23.05.2020 18:43
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