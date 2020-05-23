Borussia Dortmund'da ayrılık resmen açıklandı! Mario Götze...
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da sportif direktör Micheal Zorc, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Mario Götze ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Mario Götze'nin, sezon sonunda sarı-siyahlı takımdan ayrılacağı bildirildi.
Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc, Sky televizyonuna yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki Götze ile dürüst bir şekilde görüştüğünü belirterek, "Sezondan sonra iş birliğimizi sürdürmeyeceğimiz konusunda anlaştık." dedi.
Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Götze, 2013'te Bayern Münih'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü.
Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı.
- 23.05.2020
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