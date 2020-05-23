Borussia Dortmund'da ayrılık resmen açıklandı! Mario Götze... - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Maç oynanırken açıklandı! Ayrılıyor...

'da resmen açıklandı! ...

Borussia Dortmund'da ayrılık resmen açıklandı! Mario Götze...

ekiplerinden 'da sportif direktör Micheal Zorc, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan ile yola devam etmeyeceklerini açıkladı.

(Bundesliga) takımlarından 'da forma giyen 'nin, sezon sonunda sarı-siyahlı takımdan ayrılacağı bildirildi.

Borussia Dortmund'un sportif direktörü Michael Zorc, Sky televizyonuna yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki Götze ile dürüst bir şekilde görüştüğünü belirterek, "Sezondan sonra iş birliğimizi sürdürmeyeceğimiz konusunda anlaştık." dedi.

Borussia Dortmund alt yapısında yetişen Götze, 2013'te 'e transfer olmuş, 2016'da ise Borussia Dortmund'a dönmüştü.

'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 'nda Almanya ile şampiyon olan Götze, finalde Arjantin'i mağlup ettikleri maçta tek golü atmıştı.

  1. 23.05.2020
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