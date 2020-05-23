Bayern Münih Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih-Frankfurt maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayern Münih Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü nedeniyle verilen ara sonrası kaldığı yerden devam eden 'da 27. hafta maçları oynanıyor. Günün en dikkat çekici karşılaşmasında lider sahasında 'u konuk ediyor. Müsabaka öncesi Bavyera ekibinin 58 puanı bulunurken, konuk takım Frankfurt ise 28 puanla 13. sırada. Peki, Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçının muhtemel 11'inde kimler var? İşte bu soruların yanıtları...

maçları, corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından geçtiğimiz hafta yeniden başlamıştı. Bu hafta yine birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olacak. Günün en dikkat çekici karşılaşmasında lider evinde 'u konuk ediyor.

BAYERN MÜNİH-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya Bundesliga'da oynanacak Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçı TSİ 19.30'da başlayacak ve kritik karşılaşma S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH-EINTRACHT FRANKFURT MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih (4-2-3-1): , Benjamin Pavard, Jerome Boateng , , Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, , Kingsley Coman,

Eintracht Frankfurt (4-2-3-1): Kevin Trapp, Almamy Toure, David Abraham, Martin Hinteregger, Evan N'Dicka, Stefan Ilsanker, Sebastian Rode, Timothy Chandler, Daichi Kamada, Filip Kostic, Andre Silva

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

*İki takım arasında oynanan son iki maç da 5-1'lik skorla sona ererken, takımlar kendi sahasında oynadıkları maçları kazandı.

*Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, son 5 sezonda da 40 golün üzerine çıkmayı başardı.

*Bayern'de sakatlıkları bulunan Coutinho ve Tolisso bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk takımda ise Paciencia sakat, Dominik Kohr cezalı.

  1. 23.05.2020
  2. Güncelleme: 23.05.2020 12:28
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bayern Münih Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA