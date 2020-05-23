Bayern Münih Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Almanya Bundesliga maçları, corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından geçtiğimiz hafta yeniden başlamıştı. Bu hafta yine birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olacak. Günün en dikkat çekici karşılaşmasında lider Bayern Münih evinde Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor.

BAYERN MÜNİH-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya Bundesliga'da oynanacak Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçı TSİ 19.30'da başlayacak ve kritik karşılaşma S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH-EINTRACHT FRANKFURT MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih (4-2-3-1): Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Jerome Boateng , David Alaba , Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Thomas Müller, Kingsley Coman, Robert Lewandowski

Eintracht Frankfurt (4-2-3-1): Kevin Trapp, Almamy Toure, David Abraham, Martin Hinteregger, Evan N'Dicka, Stefan Ilsanker, Sebastian Rode, Timothy Chandler, Daichi Kamada, Filip Kostic, Andre Silva

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

*İki takım arasında oynanan son iki maç da 5-1'lik skorla sona ererken, takımlar kendi sahasında oynadıkları maçları kazandı.

*Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, son 5 sezonda da 40 golün üzerine çıkmayı başardı.

*Bayern'de sakatlıkları bulunan Coutinho ve Tolisso bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk takımda ise Paciencia sakat, Dominik Kohr cezalı.