Bayern Münih Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Corona virüsü nedeniyle verilen ara sonrası kaldığı yerden devam eden Almanya Bundesliga'da 27. hafta maçları oynanıyor. Günün en dikkat çekici karşılaşmasında lider Bayern Münih sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor. Müsabaka öncesi Bavyera ekibinin 58 puanı bulunurken, konuk takım Frankfurt ise 28 puanla 13. sırada. Peki, Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçının muhtemel 11'inde kimler var? İşte bu soruların yanıtları...
Almanya Bundesliga maçları, corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından geçtiğimiz hafta yeniden başlamıştı. Bu hafta yine birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olacak. Günün en dikkat çekici karşılaşmasında lider Bayern Münih evinde Eintracht Frankfurt'u konuk ediyor.
BAYERN MÜNİH-EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Almanya Bundesliga'da oynanacak Bayern Münih-Eintracht Frankfurt maçı TSİ 19.30'da başlayacak ve kritik karşılaşma S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
BAYERN MÜNİH-EINTRACHT FRANKFURT MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Bayern Münih (4-2-3-1): Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Jerome Boateng , David Alaba , Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Thomas Müller, Kingsley Coman, Robert Lewandowski
Eintracht Frankfurt (4-2-3-1): Kevin Trapp, Almamy Toure, David Abraham, Martin Hinteregger, Evan N'Dicka, Stefan Ilsanker, Sebastian Rode, Timothy Chandler, Daichi Kamada, Filip Kostic, Andre Silva
MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR
*İki takım arasında oynanan son iki maç da 5-1'lik skorla sona ererken, takımlar kendi sahasında oynadıkları maçları kazandı.
*Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, son 5 sezonda da 40 golün üzerine çıkmayı başardı.
*Bayern'de sakatlıkları bulunan Coutinho ve Tolisso bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Konuk takımda ise Paciencia sakat, Dominik Kohr cezalı.
- 23.05.2020
- Güncelleme: 23.05.2020 12:28
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bayern Münih Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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