Bayern Münih 5-2 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
23 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga 7 gollü maçta kazanan Bayern Münih!

5-2 | MAÇ SONUCU

Bayern Münih 5-2 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU

Corona virüsü nedeniyle verilen ara sonrası kaldığı yerden devam eden 'da 27. hafta maçları oynanıyor. Günün en dikkat çekici karşılaşmasında lider sahasında 'u konuk etti. Bayern Münih, karşılaşmayı 5-2 farklı bir skorla kazanarak liderliğini sürdürdü.

maçları, corona virüsü nedeniyle lige verilen aranın ardından geçtiğimiz hafta yeniden başlamıştı. Bu hafta yine birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olacak. Günün en dikkat çekici karşılaşmasında lider evinde 'u 5-2'lik skorla mağlup etti.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Goretzka, 41. dakikada Müller, 46. dakikada Lewandowski, 61. dakikada Davies ve 74. dakikada Hinteregger kendi kalesine attı. Eintracht Frankfurt'un golleri ise 52 ve 55. dakikada Hinterregger'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 61 puanla liderliğini sürdürdü. Eintracht Frankfurt ise 28 puanda kaldı.

BUNDESLIGA'DA GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI:

Wolfsburg 0-2 Borussia Dortmund.

Freiburg 0-1 Werder Bremen

Paderborn 1-1 Hoffenheim

M. Gladbach 1-3 Leverkusen

  1. 23.05.2020
  2. Güncelleme: 23.05.2020 21:31
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