Almanya Bundesliga maçları TRT Spor'da yayınlanacak

Corona virüsü salgını sonrası Avrupa'da pek turnuva askıya alınmış, yeniden açılışı 5 büyük lig arasından ilk yapan ülke ise Almanya olmuştu.

Geçtiğimiz hafta futbolseverlerle tekrardan buluşan Almanya Bundesliga'da mayıs ayı oynanacak karşılaşmalar artık TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

Konuyla ilgili TRT Spor Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, "Bundesliga'da 5 takımın şampiyonluk yarışı, birbirinden önemli yıldızlar ve Türk futbolcuların performansları TRT SPOR'da. Bu ay Bundesliga keyfini 4 karşılaşma ile yaşayacaksınız." ifadeleri kullanıldı.

İŞTE BUNDESLIGA'DA BU AY YAYINLANACAK MAÇLAR

23 Mayıs Cumartesi

16.30 Borussia Mönchengladbach-Bayer 04 Leverkusen

26 Mayıs Salı

21.30 Werder Bremen-Borussia Mönchengladbach

27 Mayıs Çarşamba

21.30 TSG 1899 Hoffenheim- FC Köln

30 Mayıs Cumartesi

16.30 VfL Wolfsburg-Eintracht Frankfurt