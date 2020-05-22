Almanya Bundesliga maçları TRT Spor'da yayınlanacak
TRT Spor, Avrupa'nın 5 büyük liginden bir tanesi olarak gösterilen Almanya Bundesliga'nın mayıs ayında oynanacak maçlarını şifresiz olarak yayınlayacağını duyurdu.
Corona virüsü salgını sonrası Avrupa'da pek turnuva askıya alınmış, yeniden açılışı 5 büyük lig arasından ilk yapan ülke ise Almanya olmuştu.
Geçtiğimiz hafta futbolseverlerle tekrardan buluşan Almanya Bundesliga'da mayıs ayı oynanacak karşılaşmalar artık TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.
Konuyla ilgili TRT Spor Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise, "Bundesliga'da 5 takımın şampiyonluk yarışı, birbirinden önemli yıldızlar ve Türk futbolcuların performansları TRT SPOR'da. Bu ay Bundesliga keyfini 4 karşılaşma ile yaşayacaksınız." ifadeleri kullanıldı.
İŞTE BUNDESLIGA'DA BU AY YAYINLANACAK MAÇLAR
23 Mayıs Cumartesi
16.30 Borussia Mönchengladbach-Bayer 04 Leverkusen
26 Mayıs Salı
21.30 Werder Bremen-Borussia Mönchengladbach
27 Mayıs Çarşamba
21.30 TSG 1899 Hoffenheim- FC Köln
30 Mayıs Cumartesi
16.30 VfL Wolfsburg-Eintracht Frankfurt
- 22.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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