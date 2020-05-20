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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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ile nikah tazeledi

Bayern Münih Manuel Neuer ile nikah tazeledi

ekiplerinden , yıldız kaleci Manuer Neuer'in sözleşmesininin 2023 yılına kadar uzatıldığını resmi sitede üzerinden duyurdu.

, rotayı iç transfere çevirdi. Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan ve geçtiğimiz hafta yeniden başlayan Bundesliga'da liderliğini sürdüren Alman ekibi, tecrübeli kalecisi 'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alman kaleci Manuel Neuer ile olan sözleşmenin 2023 yılına kadar uzatıldığı dile getirildi.

Konuyla ilgili kulüp sitesine konuşan CEO Karl-Heinz Rummenigge, "FC Bayern, Manuel Neuer ile olan 30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşme yeniledi. Neuer dünyadaki en iyi kaptan ve en iyi kaleci" dedi.

  1. 20.05.2020
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