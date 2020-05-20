Bayern Münih Manuel Neuer ile nikah tazeledi

Bayern Münih, rotayı iç transfere çevirdi. Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan ve geçtiğimiz hafta yeniden başlayan Bundesliga'da liderliğini sürdüren Alman ekibi, tecrübeli kalecisi Manuel Neuer'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alman kaleci Manuel Neuer ile olan sözleşmenin 30 Haziran 2023 yılına kadar uzatıldığı dile getirildi.

Konuyla ilgili kulüp sitesine konuşan CEO FC Karl-Heinz Rummenigge, "FC Bayern, Manuel Neuer ile olan sözleşme 30 Haziran 2023 yılına kadar sözleşme yeniledi. Neuer dünyadaki en iyi kaptan ve en iyi kaleci" dedi.