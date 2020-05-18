Schalke forması giyen milli oyuncu Ozan Kabak için Rusya'dan transfer iddiası geldi. Rus basını, defans hattına takviye yapmak isteyen Zenit'in genç savunma oyuncusu için Schalke ile temasa geçtiğini belirtti.
Schalke forması giyen milli oyuncu Ozan Kabak için Rusya'dan transfer iddiası geldi. Rus basını, defans hattına takviye yapmak isteyen Zenit'in genç savunma oyuncusu için Schalke ile temasa geçtiğini belirtti. Bu sezonun büyük bölümünü sakat geçiren 20 yaşındaki Kabak, Bundesliga'da 19 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik katkı yaptı.
- 18.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ozan için Zenit iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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