Ozan için Zenit iddiası

Schalke forması giyen milli oyuncu Ozan Kabak için Rusya'dan transfer iddiası geldi. Rus basını, defans hattına takviye yapmak isteyen Zenit'in genç savunma oyuncusu için Schalke ile temasa geçtiğini belirtti. Bu sezonun büyük bölümünü sakat geçiren 20 yaşındaki Kabak, Bundesliga'da 19 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik katkı yaptı.