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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Ozan için Zenit iddiası

forması giyen milli oyuncu için 'dan transfer iddiası geldi. Rus basını, defans hattına takviye yapmak isteyen 'in genç savunma oyuncusu için Schalke ile temasa geçtiğini belirtti.

forması giyen milli oyuncu için 'dan transfer iddiası geldi. Rus basını, defans hattına takviye yapmak isteyen 'in genç savunma oyuncusu için Schalke ile temasa geçtiğini belirtti. Bu sezonun büyük bölümünü sakat geçiren 20 yaşındaki Kabak, Bundesliga'da 19 maça çıktı ve 3 gol 1 asistlik katkı yaptı.

  1. 18.5.2020
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