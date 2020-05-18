Köln ile Mainz berabere kaldı

Bundesliga 26. hafta maçında Köln ile Mainz, 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi Köln, 2-0 öne geçse de bunu koruyamadı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Mainz, puanını 27 yaptı ve düşme hattında biraz daha uzaklaştı. Köln ise puanını 33'e çıkardı.
Bundesliga 26. hafta maçında Köln ile Mainz, 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi Köln, 2-0 öne geçse de bunu koruyamadı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Mainz, puanını 27 yaptı ve düşme hattında biraz daha uzaklaştı. Köln ise puanını 33'e çıkardı.
- 18.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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