Köln ile Mainz berabere kaldı

Bundesliga 26. hafta maçında Köln ile Mainz, 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi Köln, 2-0 öne geçse de bunu koruyamadı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Mainz, puanını 27 yaptı ve düşme hattında biraz daha uzaklaştı. Köln ise puanını 33'e çıkardı.