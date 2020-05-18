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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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ile berabere kaldı

Köln ile Mainz berabere kaldı

26. hafta maçında ile , berabere kaldı. Ev sahibi Köln, öne geçse de bunu koruyamadı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Mainz, puanını 27 yaptı ve düşme hattında biraz daha uzaklaştı. Köln ise puanını 33'e çıkardı.

26. hafta maçında ile , berabere kaldı. Ev sahibi Köln, öne geçse de bunu koruyamadı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Mainz, puanını 27 yaptı ve düşme hattında biraz daha uzaklaştı. Köln ise puanını 33'e çıkardı.

  1. 18.5.2020
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