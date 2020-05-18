Kaan Ayhan: Normal gibiydi

Bundesliga'da Covid-19 için ara verilen maçlar önceki gün yeniden başladı. Fortuna Düsseldorf'ta forma Kaan Ayhan, 0-0 biten Paderborn maçı sonrası deneyimlerini paylaştı. Milli futbolcu, hakem ilk düdüğü çaldıktan sonra normal bir maç oynandığını belirterek, "Kafamızı kurallara verdik. Normal gibiydi. Su molalarında yine o atmosferi insan görüp, hatırladı. Bir dakika, burada fark var, önceki gibi değil dedik" dedi. Kaan şöyle devam etti:



MAÇ SONU TESTE GİRMEDİK

"Maçtan önce daha çok sorunlarla ilgilendik. Maç esnasında açıkçası pek düşünmeden, kendi kendimize soru sormadan oynamaya çalıştık. Maç sonrası test olmadı ama biz geçen hafta, ilk maç oynanmadan, Bundesliga ekipleri 1 haftalık karantinaya gitti. Pazar gününden maça kadar zamanımız otelde geçti. Hem test, hem otel, önlemleri aldık. Kurallar sahadan çıkınca başlıyor. Biraz fazla olabilir ama sonuçta kendi sağlığımız için. Bunun için uymamız gerek."



MASKE İLE RÖPORTAJ

Yeni kurallar gereği maç sonrası röportaja maske ile giden Kaan, "İtiraf etmeliyim ki oraya maskelerle gitmeye pek alışkın değiliz. 1-2 hafta içinde bu tip şeylere alışacak mıyız, ya da böyle bir gündem olacak mı bilemiyorum" dedi.