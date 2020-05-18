Werder Bremen 1-4 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU
Corona virüsü arasının ardından yeniden başlayan Almanya Bundesliga'da 26. hafta heyecanı Werder Bremen-Bayer Leverkusen maçıyla sona erdi. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren konuk ekip Leverkusen, düşme hattındaki rakibini Havrtz (2), Weiser ve Kerem Demirbay'ın golleriyle 4-1 mağlup etti. Leverkusen bu sonuçla puanını 50'e yükseltip haftayı 5. sırada tamamladı. Werder Bremen ise 18 puanda kaldı.
Corona virüsü arasının ardından Avrupa'da maçların başladığı ilk majör lig olan Almanya Bundesliga'da 26. hafta heyecanı Werder Bremen-Bayer Leverkusen mücadelesiyle son buldu. Konuk ekip Leverkusen, rakibi karşısında 4-1'lik skola galibiyete uzandı.
Konuk ekibe üç puanı getiren golleri 20 ve 33'te Kai Havertz, 61'de Mitchell Weiser ve 78'e Türk asıllı Alman yıldız Kerem Demirbay kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı 30'da Theodor Gebre-Selassie'den geldi.
SON 10 MAÇTA 8. GALİBİYET
Ligde oynadığı son 10 maçta 8. galibiyetini alan Leverkusen bu sonuçla puanını 50'ye yükseltirken, 4. sıradaki Leipzig'le arasındaki farkı 1'e indirdi ve Şampiyonlar Ligi için iddiasını sürdürdü.
Haftayı 18 puanla 17. sırada kapatan ve kümede kalma umutları azalan Werder Bremen'in ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.
WERDER BREMEN'DE NURİ ŞAHİN FORMA GİYMEDİ
Bu arada ev sahibi Werder Bremen'de maça yedek kulübesinde başlayan Nuri Şahin forma şansı bulamadı.
- 18.05.2020
- Güncelleme: 18.05.2020 23:27
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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