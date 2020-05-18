Werder Bremen 1-4 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
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1-4 | MAÇ SONUCU

Werder Bremen 1-4 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

Corona virüsü arasının ardından yeniden başlayan 'da 26. hafta heyecanı - maçıyla sona erdi. Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren konuk ekip Leverkusen, düşme hattındaki rakibini Havrtz (2), Weiser ve 'ın golleriyle 4-1 mağlup etti. Leverkusen bu sonuçla puanını 50'e yükseltip haftayı 5. sırada tamamladı. Werder Bremen ise 18 puanda kaldı.

Corona virüsü arasının ardından Avrupa'da maçların başladığı ilk majör lig olan 'da 26. hafta heyecanı - mücadelesiyle son buldu. Konuk ekip Leverkusen, rakibi karşısında 4-1'lik skola galibiyete uzandı.

Konuk ekibe üç puanı getiren golleri 20 ve 33'te Kai Havertz, 61'de Mitchell Weiser ve 78'e Türk asıllı Alman yıldız kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı 30'da Theodor Gebre-Selassie'den geldi.

SON 10 MAÇTA 8. GALİBİYET

Ligde oynadığı son 10 maçta 8. galibiyetini alan Leverkusen bu sonuçla puanını 50'ye yükseltirken, 4. sıradaki Leipzig'le arasındaki farkı 1'e indirdi ve Şampiyonlar Ligi için iddiasını sürdürdü.

Haftayı 18 puanla 17. sırada kapatan ve kümede kalma umutları azalan Werder Bremen'in ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

WERDER BREMEN'DE NURİ ŞAHİN FORMA GİYMEDİ

Bu arada ev sahibi Werder Bremen'de maça yedek kulübesinde başlayan forma şansı bulamadı.

  1. 18.05.2020
  2. Güncelleme: 18.05.2020 23:27
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