Bayern Münih kasırgası
Bundesliga'da lider Bayern Münih, 26. hafta maçında Union Berlin'i rahat geçti. Bayern 40. dakikada Lewandowski'nin penaltısı ile öne geçti. 80'de Pavard skoru ilan etti: 2-0. Münih böylece son 12 lig maçında 11. galibiyetine ulaştı ve puanını 58'e çıkarttı. 30 puanda kalan Union Berlin ise 12. sıraya geriledi.
Bundesliga'da lider Bayern Münih, 26. hafta maçında Union Berlin'i rahat geçti. Bayern 40. dakikada Lewandowski'nin penaltısı ile öne geçti. 80'de Pavard skoru ilan etti: 2-0. Münih böylece son 12 lig maçında 11. galibiyetine ulaştı ve puanını 58'e çıkarttı. 30 puanda kalan Union Berlin ise 12. sıraya geriledi.
LEWANDOWSKI YİNE 40'I BULDU
Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, şova devam ediyor. Lewandowski dün Union Berlin maçında ilk golü kaydetti ve 2019-2020 sezonunda kulüp takımı adına 40. golünü attı. Böylece son beş sezonun tamamında en az 40 gol barajını yakalamış oldu.
- 18.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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