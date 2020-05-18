Bayern Münih kasırgası

Bundesliga'da lider Bayern Münih, 26. hafta maçında Union Berlin'i rahat geçti. Bayern 40. dakikada Lewandowski'nin penaltısı ile öne geçti. 80'de Pavard skoru ilan etti: 2-0. Münih böylece son 12 lig maçında 11. galibiyetine ulaştı ve puanını 58'e çıkarttı. 30 puanda kalan Union Berlin ise 12. sıraya geriledi.



LEWANDOWSKI YİNE 40'I BULDU

Bayern Münih'in golcüsü Lewandowski, şova devam ediyor. Lewandowski dün Union Berlin maçında ilk golü kaydetti ve 2019-2020 sezonunda kulüp takımı adına 40. golünü attı. Böylece son beş sezonun tamamında en az 40 gol barajını yakalamış oldu.