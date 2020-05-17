Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı

salgını nedeniyle 'ta askıya alınan ve dün oynanan 6 karşılaşmayla yeniden başlayan 'da lider , karşısında sahne alıyor. Peki Union - Bayern Münih  maçı ne zaman, ve İşte detaylar...

'in Wuhan kentinde meydana gelen ve dünya çapında yayılım gösteren salgını nedeniyle 'da tarihinde ligler süresiz olarak askıya alınmıştı. Uygulanan önlemler sonrası 'da 26. hafta, dün oynanan 6 karşılaşmayla devam etti. Bugün ise Almanya 1. Futbol Ligi'nde 3 mücadele oynanacak ve lider , deplasmanda karşısında sahne alıyor. Futbolseverler arama motorlarında Union - Bayern Münih maçı ne zaman, ve sorusunun yanıtını arıyor.

UNION BERLİN - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında bugün Stadion An der Alten Försterei'de oynanacak olan Union Berlin karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Union Berlin: Gikiewicz; Subotic, Hubner, Schlotterbeck; Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz; Ingvartsen, Bulter; Andersson.

Bayern Münih: Neuer; Pavard, Alaba, Boateng, Davies; Thiago, Kimmich; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.

  1. 17.05.2020
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