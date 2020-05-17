Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı
Corona virüsü salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan ve dün oynanan 6 karşılaşmayla yeniden başlayan Bundesliga'da lider Bayern Münih, Union Berlin karşısında sahne alıyor. Peki Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve dünya çapında yayılım gösteren corona virüsü salgını nedeniyle Almanya'da 13 Mart tarihinde ligler süresiz olarak askıya alınmıştı. Uygulanan önlemler sonrası Bundesliga'da 26. hafta, dün oynanan 6 karşılaşmayla devam etti. Bugün ise Almanya 1. Futbol Ligi'nde 3 mücadele oynanacak ve lider Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin karşısında sahne alıyor. Futbolseverler arama motorlarında Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunun yanıtını arıyor.
UNION BERLİN - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında bugün Stadion An der Alten Försterei'de oynanacak olan Union Berlin karşılaşması saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Union Berlin: Gikiewicz; Subotic, Hubner, Schlotterbeck; Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz; Ingvartsen, Bulter; Andersson.
Bayern Münih: Neuer; Pavard, Alaba, Boateng, Davies; Thiago, Kimmich; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.
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Union Berlin - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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