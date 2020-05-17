Union Berlin 0-2 Bayern Münih | MAÇ SONUCU | ÖZET İZLE - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih kaldığı yerden devam etti! | MAÇ ÖZETİ

Union 0-2 | MAÇ SONUCU | ÖZET İZLE

Union Berlin 0-2 Bayern Münih | MAÇ SONUCU | ÖZET İZLE

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenen Bundesliga Ligi, bu hafta sonu oynanan 26. hafta maçlarıyla yeniden başladı. Lider , deplasmanda Union 'i 2-0 mağlup etti ve liderlik koltuğundaki yerini korudu.

heyecanı, corona virüsü nedeniyle ara verilmesinin ardından kaldığı yerden devam ediyor... , corona virüsle mücadele kapsamında seyircisiz oynanan maçta deplasmanda Union ile karşı karşıya geldi. Bayern Münih karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Lider kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 40'ta (penaltı) ve 80'de Benjamin Pavard kaydetti.

Ligde bu sezon ağları 26 kez havalandıran Lewandowski, resmi maçlardaki gol sayısını 40'a çıkardı.

Ligde üst üste beşinci galibiyetini elde eden Bayern Münih puanını 58'e yükseltti.

MAÇ ÖZETİ

Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, sahasında 'u ağırlayacak. Union ise, Berlin derbisinde Hetha Berlin'e konuk olacak.

UNION BERLIN TARAFTARINA ÖZEL ÖNLEM

Maçlar seyircisiz oynanmasına rağmen, Union Berlin taraftarı stada girmeye çalıştı. Birçok taraftar, stadın yakınlarında polis önlemlerine takıldı.

  1. 17.05.2020
  2. Güncelleme: 17.05.2020 22:02
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