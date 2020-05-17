Union Berlin 0-2 Bayern Münih | MAÇ SONUCU | ÖZET İZLE
Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle ertelenen Bundesliga Ligi, bu hafta sonu oynanan 26. hafta maçlarıyla yeniden başladı. Lider Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin'i 2-0 mağlup etti ve liderlik koltuğundaki yerini korudu.
Almanya Bundesliga heyecanı, corona virüsü nedeniyle ara verilmesinin ardından kaldığı yerden devam ediyor... Bayern Münih, corona virüsle mücadele kapsamında seyircisiz oynanan maçta deplasmanda Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Bayern Münih karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Lider kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 40'ta Robert Lewandowski (penaltı) ve 80'de Benjamin Pavard kaydetti.
Ligde bu sezon ağları 26 kez havalandıran Lewandowski, resmi maçlardaki gol sayısını 40'a çıkardı.
Ligde üst üste beşinci galibiyetini elde eden Bayern Münih puanını 58'e yükseltti.
MAÇ ÖZETİ
Bundesliga'nın 27. haftasında Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Union ise, Berlin derbisinde Hetha Berlin'e konuk olacak.
UNION BERLIN TARAFTARINA ÖZEL ÖNLEM
Maçlar seyircisiz oynanmasına rağmen, Union Berlin taraftarı stada girmeye çalıştı. Birçok taraftar, stadın yakınlarında polis önlemlerine takıldı.
- 17.05.2020
- Güncelleme: 17.05.2020 22:02
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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