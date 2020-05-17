Köln-Mainz maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler ve daha fazlası...

Almanya Bundesliga, Avrupa'da corona virüsü nedeniyle ara verildikten son başlayan ilk lig oldu. Dün itibarıyla oynanan karşılaşmalarda alınan virüs tedbirleri dikkat çekti. Yedek kulübesinden saha içindeki gol sevincine kadar birçok konuda yaşanan değişim ekranlara yansıdı. Bundesliga maçlar bugün de devam ediyor. Uzun süredir maç izlemeye hasret kalan futbolseverler de Almanya Bundesliga karşılaşmalarını ilgiyle takip ediyor. Günün öne çıkan maçlarından olan Köln-Mainz müsabakası da en çok aratılan konulardan. Peki, Köln-Mainz 05 maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KÖLN-MAINZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Köln'ün evinde Mainz ile karşılaşacağı mücadele TSİ 16.30'da başlayacak ve S Sport 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

KÖLN: Horn, Katterbach, Leistner, Bornauw, Schmitz, Hector, Skhiri, Thielmann, Uth, Kainz, Cordoba

MAINZ: Müller, A.Martin, Juste, Niakhete, Baku, Fernandes, Malong, Boetius,Onisiwo, Quaison, Ji Dong-Won

Ev sahibi ekipte, Cordoba attığı 10 golle takımın en skoreri olurken bu alanda Mainz'de zirvede yer alan isim ise Quaison (12G).