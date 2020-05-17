Köln - Mainz | CANLI

Almanya Bundesliga, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle verilen aranın ardından yeniden start aldı... Cumartesi gününü oynanan müsabakalar, izleyiciler açısından nefes keserken, Pazar günü de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Köln ve Mainz, Rhein Energie Stadion'da karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR;

KÖLN- 2 Uth 6' Kainz 53'

MAINZ - 1 T. Awoniyi 61'

(2. YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

KÖLN: Horn, Katterbach, Leistner, Bornauw, Schmitz, Hector, Skhiri, Thielmann, Uth, Kainz, Cordoba

MAINZ: Müller, A.Martin, Juste, Niakhete, Baku, Fernandes, Malong, Boetius,Onisiwo, Quaison, Ji Dong-Won

Ev sahibi ekipte, Cordoba attığı 10 golle takımın en skoreri olurken bu alanda Mainz'de zirvede yer alan isim ise Quaison (12G).