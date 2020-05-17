Köln - Mainz | CANLI

Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle verilen aranın ardından Almanya Bundesliga heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Cumartesi günü oynanan ve nefes kesen karşılaşmaların ardından Pazar günü de, Köln ve Mainz karşı karşıya geliyor. TSİ 16.30'da başlayan Köln - Mainz mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz...
Almanya Bundesliga, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle verilen aranın ardından yeniden start aldı... Cumartesi gününü oynanan müsabakalar, izleyiciler açısından nefes keserken, Pazar günü de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Köln ve Mainz, Rhein Energie Stadion'da karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.
CANLI SKOR;
KÖLN- 2 Uth 6' Kainz 53'
MAINZ - 1 T. Awoniyi 61'
(2. YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER
KÖLN: Horn, Katterbach, Leistner, Bornauw, Schmitz, Hector, Skhiri, Thielmann, Uth, Kainz, Cordoba
MAINZ: Müller, A.Martin, Juste, Niakhete, Baku, Fernandes, Malong, Boetius,Onisiwo, Quaison, Ji Dong-Won
Ev sahibi ekipte, Cordoba attığı 10 golle takımın en skoreri olurken bu alanda Mainz'de zirvede yer alan isim ise Quaison (12G).
- 17.05.2020
- Güncelleme: 17.05.2020 17:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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