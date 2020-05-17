Köln 2-2 Mainz | MAÇ SONU

Almanya Bundesliga heyecanı, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ara verilmesinin ardından kaldığı yerden devam ediyor... Nefes kesen karşılaşmaların oynandığı ligde Köln, evinde Mainz'ı ağırladı. Müsabaka 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Köln'ün gollerini 6. dakikada penaltıdan Uth, 53. dakikada Kainz attı.

Mainz 05'in gollerini ise 61. dakika Awoniyi, 72. dakikada Malong kaydetti.

Bu sonuçla Köln, puanını 33'e çıkarttı ve ligde 10. sırada kalmaya devam etti. Mainz ise, puanını 27'ye çıkartırken, 15. sırada kaldı.

Köln, gelecek hafta evinde Düsseldorf'u ağırlayacak. Mainz ise RB Leipzig'i konuk edecek.



İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

Ev sahibi ekipte, Cordoba attığı 10 golle takımın en skoreri olurken bu alanda Mainz'de zirvede yer alan isim ise Quaison (12G).