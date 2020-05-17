Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle verilen aranın ardından Almanya Bundesliga, nefes kesen maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor... 26. haftada Köln, evinde Mainz'ı ağırlarken, mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Almanya Bundesliga heyecanı, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ara verilmesinin ardından kaldığı yerden devam ediyor... Nefes kesen karşılaşmaların oynandığı ligde Köln, evinde Mainz'ı ağırladı. Müsabaka 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi Köln'ün gollerini 6. dakikada penaltıdan Uth, 53. dakikada Kainz attı.
Mainz 05'in gollerini ise 61. dakika Awoniyi, 72. dakikada Malong kaydetti.
Bu sonuçla Köln, puanını 33'e çıkarttı ve ligde 10. sırada kalmaya devam etti. Mainz ise, puanını 27'ye çıkartırken, 15. sırada kaldı.
Köln, gelecek hafta evinde Düsseldorf'u ağırlayacak. Mainz ise RB Leipzig'i konuk edecek.
İŞTE MAÇIN ÖZETİ:
Ev sahibi ekipte, Cordoba attığı 10 golle takımın en skoreri olurken bu alanda Mainz'de zirvede yer alan isim ise Quaison (12G).
- 17.05.2020
- Güncelleme: 17.05.2020 19:18
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Köln 2-2 Mainz | MAÇ SONU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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