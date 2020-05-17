Köln 2-2 Mainz | MAÇ SONU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Nefes kesen maçta 4 gol var! Köln ve Mainz...

2-2 | MAÇ SONU

Köln 2-2 Mainz | MAÇ SONU

Corona virüsü (koronavirüs) pandemisi nedeniyle verilen aranın ardından , nefes kesen maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor... 26. haftada , evinde 'ı ağırlarken, mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

heyecanı, corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle ara verilmesinin ardından kaldığı yerden devam ediyor... Nefes kesen karşılaşmaların oynandığı ligde , evinde 'ı ağırladı. Müsabaka 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi Köln'ün gollerini 6. dakikada penaltıdan Uth, 53. dakikada Kainz attı.

Mainz 05'in gollerini ise 61. dakika Awoniyi, 72. dakikada Malong kaydetti.

Bu sonuçla Köln, puanını 33'e çıkarttı ve ligde 10. sırada kalmaya devam etti. Mainz ise, puanını 27'ye çıkartırken, 15. sırada kaldı.

Köln, gelecek hafta evinde Düsseldorf'u ağırlayacak. Mainz ise RB Leipzig'i konuk edecek.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ:

Ev sahibi ekipte, Cordoba attığı 10 golle takımın en skoreri olurken bu alanda Mainz'de zirvede yer alan isim ise Quaison (12G).

  1. 17.05.2020
  2. Güncelleme: 17.05.2020 19:18
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Köln 2-2 Mainz | MAÇ SONU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA