Favre: Boş stadyumda maç yapmak çok garip bir duygu
Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund'un teknik direktörü Lucien Favre, 4-0 kazandıkları Schalke derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Corona virüsü nedeniyle seyircisiz oynanan maçı değerlendirmekte güçlük çektiğini belirten İsviçreli teknik adam, "Boş stadyumda maç yapmak çok garip bir duygu. Taraftarlarımızı çok özledim" diye konuştu.
Corona virüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanan Almanya Bundesliga 26'ncı hafta maçında Borussia Dortmund, Schalke 04'ü 4-0 mağlup ederken, teknik direktör Lucien Favre ve yıldız oyuncu Julian Brandt açıklamalarda bulundu.
Borussia Dortmund Teknik Direktörü Lucien Favre, Ruhr derbisinde 4-0'lık skorun çok iyi olduğunu dile getirerek, "Çok özel bir galibiyetti. Gol atıyorsunuz, pas veriyorsunuz, topu kaybediyorsunuz ama bunlara rağmen hiçbir tepki alamıyorsunuz. Boş stadyumda maç yapmak çok garip bir duygu. Taraftarlarımızı çok özledim. Böyle değişik bir maçı değerlendirmek gerçekten zor" dedi.
BRANDT: NORMAL KOŞULLARDA OYNAMAYI TERCİH EDERDİK
2 asist yaparak takımının galibiyetinde önemli bir rol oynayan Borussia Dortmund'un yıldız futbolcusu Julian Brandt ise şu ifadeleri kullandı: "Açıkçası normal koşullarda oynamayı tercih ederdik ama sonuçta futbol, futboldur, biz de sahada eğlenmeye çalışırız. Bizim Schalke'ye göre küçük bir avantajımız vardı, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain deplasmanında seyircisiz olarak oynamıştık. Sessiz ortamda maç yapmanın nasıl olduğunu öğrenmiştik."
- 16.05.2020
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