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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Rangnick’e virüs engeli

Rangnick’e virüs engeli

Leipzig'in sportif direktörü , corona virüsü öncesi 'dan teknik direktörlük teklifi aldığını açıkladı.

Leipzig'in sportif direktörü , corona virüsü öncesi 'dan teknik direktörlük teklifi aldığını açıkladı. Rangnick, "Onlara menajerimle görüşmelerini söyledim. Salgından sonra görüşmeler durdu. Çünkü futbolu ve Milan için sezonun devam edip etmeyeceği, gibi daha önemli problemler oluştu" dedi.
  1. 9.5.2020
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