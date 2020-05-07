Almanya başlıyor
Yapılan toplantı sonucu hükümetten izin çıktı. Alman Futbol Federasyonu, yarıda kalan sezonu bu ay ortasında başlatıyor.
Avrupa'da sezonun kalanını en erken oynatacak ülke Almanya olacak. Dün kritik bir toplantı gerçekleşti. Alman Hükümeti, federasyonun Mayıs ortasında futbola dönüş kararını görüştü. Hükümetten, federasyona izin çıktı. Mayıs ayının 2. haftasından itibaren top yeniden santraya konacak. Lig yönetimi, Bundesliga'nın kalan maçlarıyla ilgili başlangıç ve bitiş tarihlerini daha sonra netleştirecek.
- 7.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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