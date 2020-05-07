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07 Mayıs 2020, Perşembe
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başlıyor

Almanya başlıyor

Yapılan toplantı sonucu hükümetten izin çıktı. Alman Federasyonu, yarıda kalan sezonu bu ay ortasında başlatıyor.

Avrupa'da sezonun kalanını en erken oynatacak ülke olacak. Dün kritik bir toplantı gerçekleşti. Alman Hükümeti, federasyonun ortasında futbola dönüş kararını görüştü. Hükümetten, federasyona izin çıktı. Mayıs ayının 2. haftasından itibaren top yeniden santraya konacak. Lig yönetimi, Bundesliga'nın kalan maçlarıyla ilgili başlangıç ve bitiş tarihlerini daha sonra netleştirecek.

  1. 7.5.2020
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