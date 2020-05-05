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05 Mayıs 2020, Salı
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Almanya’ya şok

Almanya’ya şok

, ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte 1724 koronavirüs testi yapıldığını duyurdu.

, ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte 1724 koronavirüs testi yapıldığını duyurdu. 10 kişide virüse rastlandığı ve bu kişiler için izolasyona alındığı kaydedildi. Ayrıntı verilmezken, Köln'de bulunan 3 pozitif vaka da bu sayıya dahil.

  1. 5.5.2020
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