Almanya’ya şok
Almanya Kulüpler Birliği, Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte 1724 koronavirüs testi yapıldığını duyurdu.
Almanya Kulüpler Birliği, Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte 1724 koronavirüs testi yapıldığını duyurdu. 10 kişide virüse rastlandığı ve bu kişiler için izolasyona alındığı kaydedildi. Ayrıntı verilmezken, Köln'de bulunan 3 pozitif vaka da bu sayıya dahil.
- 5.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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