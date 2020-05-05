Almanya’ya şok

Almanya Kulüpler Birliği, Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte 1724 koronavirüs testi yapıldığını duyurdu. 10 kişide virüse rastlandığı ve bu kişiler için izolasyona alındığı kaydedildi. Ayrıntı verilmezken, Köln'de bulunan 3 pozitif vaka da bu sayıya dahil.