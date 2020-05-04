Bayern Münihli futbolcuların corona virüsü test sonuçları belli oldu

Premier Lig devi Liverpool'la adı anılan Leipzig'in yıldız golcüsü Timo Werner, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulunurken, Bayern Münih taraftarlarını kızdıran sözler sarf etti. Alman forvet, Bayern'in kendisine olan ilgisi hakkında, "Bayern Münih'e transfer olmaktansa Almanya dışında bir kulübe giderim" ifadesini kullanarak Alman devine kapıları kapattı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)