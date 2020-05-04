Bayern Münihli futbolcuların corona virüsü test sonuçları belli oldu
Alman devi Bayern Münih, geçtiğimiz cuma günü corona virüsü testine girmişti. Bavyera ekibinin teknik ekip ve oyuncularının tümünün test sonucu negatif çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, geçtiğimiz günlerde corona virüsü (Covid-19) testine girmişti. Bild'de yer alan habere göre Bavyera temsilcisinde teknik ekip ve oyuncularının hepsinin test sonucu negatif çıktı.
Bilindiği gibi Köln takımı, kulüpteki üç isimde corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurunca diğer takımlar endişelenmişti.
Bayern Münihli futbolcular, Bundesliga'nın yeniden başlama ihtimali sonrası küçük gruplar halinde antrenmanlarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Oyuncuların sosyal mesafeye dikkat ettiği sık sık vurgulanıyor.
- 04.05.2020
- Alica Schmidt pistlere dönüşünü Instagram'dan açıkladı! Alica Schmidt kimdir?
- Kick boksta kuşak sınavları bildirim tarihi ertelendi!
- Babam fimi büyük ilgi gördü! Babam filminin konusu ne? Oyuncuları kimler?
- PSG'den Mbappe'ye süper kontrat!
- Corona virüsü tedavisi görüyordu! Juventus'tan flaş Dybala açıklaması
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bayern Münihli futbolcuların corona virüsü test sonuçları belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.