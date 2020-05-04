Bayern Münihli futbolcuların corona virüsü test sonuçları belli oldu - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Bayern'li futbolcuların corona virüsü test sonuçları belli oldu!

Bayern Münihli futbolcuların test sonuçları belli oldu

Bayern Münihli futbolcuların corona virüsü test sonuçları belli oldu

Alman devi , geçtiğimiz cuma günü testine girmişti. Bavyera ekibinin teknik ekip ve oyuncularının tümünün test sonucu negatif çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Almanya Bundesliga ekiplerinden , geçtiğimiz günlerde () testine girmişti. Bild'de yer alan habere göre Bavyera temsilcisinde teknik ekip ve oyuncularının hepsinin test sonucu negatif çıktı.

Bilindiği gibi Köln takımı, kulüpteki üç isimde corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurunca diğer takımlar endişelenmişti.

Bayern Münihli futbolcular, Bundesliga'nın yeniden başlama ihtimali sonrası küçük gruplar halinde antrenmanlarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Oyuncuların sosyal mesafeye dikkat ettiği sık sık vurgulanıyor.


haberin devamı

  1. 04.05.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bayern Münihli futbolcuların corona virüsü test sonuçları belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA