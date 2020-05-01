Timo Werner Bayern Münih'e kapıları kapattı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in yıldızı Timo Werner, transferiyle ilgili olarak Bild'e çarpıcı açıklamalar yaptı.

Daha önce İngiliz devi Liverpool'a gitmek istediğini açıklayan Alman golcü, Bayern Münih iddialarına ise flaş bir cevap verdi.

Werner, "Bayern Münih harika bir kulüp. Ayrıca, teknik direktör Hans Flick de kalitesini ispatladı. Gerçekten çok iyi bir teknik direktör. Ancak Bayern Münih'e transfer olmaktansa Almanya dışında bir kulübe giderim" diyerek Bavyera ekibine kapıları kapattı.

"GİDECEĞİM KULÜPTE SAYGI BEKLERİM"

24 yaşındaki yıldız, "Sadece, Bundesliga'da kulüp değiştireceğime başka bir ligde, başka bir maceraya atılmak bana daha cazip geliyor. Ayrıca gideceğim kulüpte saygı ve önemli bir rol beklerim. Bu nedenle Leipzig'i kabul etmiştim. Bana bu hissi verecek yeni bir kulübe hayır demem" ifadelerini kullandı.

Leipzig ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Werner, bu sezon çıktığı 25 lig maçında 21 gol, 7 asistlik performansıyla dikkat çekti.