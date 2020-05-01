Timo Werner Bayern Münih'e kapıları kapattı! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Almanya Bundesliga Transferin gözdesinden flaş açıklama! "Bayern'e gitmektense..."

'e kapıları kapattı!

Timo Werner Bayern Münih'e kapıları kapattı!

devi 'la adı anılan Leipzig'in yıldız golcüsü , geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulunurken, taraftarlarını kızdıran sözler sarf etti. Alman forvet, Bayern'in kendisine olan ilgisi hakkında, "Bayern Münih'e olmaktansa dışında bir kulübe giderim" ifadesini kullanarak Alman devine kapıları kapattı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in yıldızı , transferiyle ilgili olarak Bild'e çarpıcı açıklamalar yaptı.

Daha önce İngiliz devi 'a gitmek istediğini açıklayan Alman golcü, iddialarına ise flaş bir cevap verdi.

Werner, "Bayern Münih harika bir kulüp. Ayrıca, Hans Flick de kalitesini ispatladı. Gerçekten çok iyi bir teknik direktör. Ancak Bayern Münih'e olmaktansa Almanya dışında bir kulübe giderim" diyerek Bavyera ekibine kapıları kapattı.

"GİDECEĞİM KULÜPTE SAYGI BEKLERİM"

24 yaşındaki yıldız, "Sadece, Bundesliga'da kulüp değiştireceğime başka bir ligde, başka bir maceraya atılmak bana daha cazip geliyor. Ayrıca gideceğim kulüpte saygı ve önemli bir rol beklerim. Bu nedenle Leipzig'i kabul etmiştim. Bana bu hissi verecek yeni bir kulübe hayır demem" ifadelerini kullandı.

Leipzig ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Werner, bu sezon çıktığı 25 lig maçında 21 gol, 7 asistlik performansıyla dikkat çekti.

  1. 01.05.2020
  2. Güncelleme: 01.05.2020 23:09
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