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28 Nisan 2020, Salı
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Haberler Almanya Bundesliga Ozan Kabak: Genç yaşta da vefat edenler var

Son dakika: : Genç yaşta da vefat edenler var

Son dakika: Ozan Kabak: Genç yaşta da vefat edenler var

Son dakika corona virüsü haberleri... (Bundesliga) ekibi 04'te forma giyen milli futbolcumuz , Schalke 04'ün televizyon kanalına yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kabak, " Genç yaşta da vefat edenler var. 'Risk yok' diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

04'ün televizyon kanalına salgınla ilgili değerlendirmede bulunan , kimsenin alışık olmadığı farklı bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Yaklaşık 2 aydır herkes evde kalıyor. Bu tabii beni de çok endişelendiriyor. Corona virüsüne yakalanmaktan daha çok taşıyıcı olarak virüsü yayıp başka insanların hayatını tehlikeye atmaktan çok korkuyorum." ifadelerini kullandı.

Evde kalarak hastalığa yakalanmamaya çalıştığını belirten 20 yaşındaki savunma oyuncusu, "Elimden geldiğince kendimi izole etmeye çalışıyorum. Taşıyıcı olmamaya çalışıyorum. Genç yaşta da vefat edenler var. 'Risk yok' diye bir şey yok. Yaşanan bu durum beni endişelendiriyor ama olabildiğince pozitif kalmaya çalışıyorum. İnşallah bu zor günlerden çıkacağız." şeklinde konuştu.

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  1. 28.04.2020
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