Borussia Mönchengladbach'a 'karton taraftar' desteği!

Corona virüsü nedeniyle ara verilen Almanya Bundesliga'nun mayıs ayında seyircisiz olarak yeniden başlaması planlanırken, Borussia Mönchengladbach kulübe gelir kaynağı olacak ilginç bir proje başlattı.

Alman kulübü, kombine kart sahipleri öncelikli olmak üzere taraftarlarına ücret karşılığında kartondan yapılmış portrelerini tribüne yerleştirme seçeneği sundu.

Mönchengladbach, bir mail üzerinden fotoğraflarını topladığı taraftarlarının karton portrelerini tribüne yerleştirmeye başlarken, şu ana kadar 8 bin talep geldiği açıklandı.

Her bir taraftarın kartondan portresi için 5 euro kazanan Mönchengladbach'ın, toplanan paraları sosyal sorumluluk projesine aktardığı ifade edildi.