Borussia Mönchengladbach'a 'karton taraftar' desteği!
Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach, mayıs ayında seyircisiz başlaması planlanan lig maçları için flaş bir harekete imza attı. Alman kulübü taraftarlarına 5 euro karşılığında kartondan yapılmış portrelerini tribüne yerleştirme seçeneği sundu. M.Gladbach'ın ses getiren bu kampanyası için şu ana kadar 8 bin taraftarın sipariş verdiği açıklandı.
Corona virüsü nedeniyle ara verilen Almanya Bundesliga'nun mayıs ayında seyircisiz olarak yeniden başlaması planlanırken, Borussia Mönchengladbach kulübe gelir kaynağı olacak ilginç bir proje başlattı.
Alman kulübü, kombine kart sahipleri öncelikli olmak üzere taraftarlarına ücret karşılığında kartondan yapılmış portrelerini tribüne yerleştirme seçeneği sundu.
Mönchengladbach, bir mail üzerinden fotoğraflarını topladığı taraftarlarının karton portrelerini tribüne yerleştirmeye başlarken, şu ana kadar 8 bin talep geldiği açıklandı.
Her bir taraftarın kartondan portresi için 5 euro kazanan Mönchengladbach'ın, toplanan paraları sosyal sorumluluk projesine aktardığı ifade edildi.
- 25.04.2020
- Güncelleme: 25.04.2020 21:40
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