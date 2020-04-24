Bayern Münihli Coutinho ayak bileğinden ameliyat edildi
Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Brezilyalı yıldız Philippe Coutinho sağ ayak bileğinden ameliyat edildi. Coutinho'nun yaklaşık 2 hafta sonra antrenmanlara başlayacağı ifade edildi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih'te oynayan Philippe Coutinho'nun sağ ayak bileğinden ameliyat edildiği açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.
Coutinho'nun yaklaşık 2 hafta sonra antrenmanlara başlayacağı ifade edildi.
CHELSEA'NİN GÜNDEMİNDE
İngiltere Premier Lig'de önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Chelsea, ilk bombayı Philippe Coutinho ile patlatmak istiyor.
Bonservisi Barcelona'da bulunan ve Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcu için teklif yapmaya hazırlanan Londra ekibi, bu transferi bitirmek için şartları zorlayacak. Daha önce Liverpool forması giyen ve 145 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya giden Coutinho da Premier Lig'e dönmek istiyor.
BARÇA 90 MİLYON EURO İSTİYOR
Bu transfer için Barcelona 90 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini açıklasa da, Chelsea, rakamı aşağıya çekerek oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı. Coutinho'nun Premier Lig'e dönmek istemesini koz olarak kullanmayı hedefleyen Londra temsilcisi, önümüzdeki ay Barcelona'nın kapısını çalmayı planlıyor.
- 24.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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