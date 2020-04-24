Bayern Münihli Coutinho ayak bileğinden ameliyat edildi - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Bayern Münih'in yıldızı ameliyat edildi!

Bayern Münihli Coutinho ameliyat edildi

Bayern Münihli Coutinho ayak bileğinden ameliyat edildi

ekiplerinden 'te forma giyen Brezilyalı yıldız sağ ameliyat edildi. Coutinho'nun yaklaşık 2 hafta sonra antrenmanlara başlayacağı ifade edildi.

(Bundesliga) ekiplerinden 'te oynayan 'nun sağ ameliyat edildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği belirtildi.

Coutinho'nun yaklaşık 2 hafta sonra antrenmanlara başlayacağı ifade edildi.

CHELSEA'NİN GÜNDEMİNDE

İngiltere 'de önümüzdeki sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen , ilk bombayı Philippe Coutinho ile patlatmak istiyor.

Bonservisi 'da bulunan ve Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcu için teklif yapmaya hazırlanan ekibi, bu transferi bitirmek için şartları zorlayacak. Daha önce forması giyen ve 145 milyon Euro karşılığında Barcelona'ya giden Coutinho da Premier Lig'e dönmek istiyor.

BARÇA 90 MİLYON EURO İSTİYOR

Bu için Barcelona 90 milyon Euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini açıklasa da, Chelsea, rakamı aşağıya çekerek oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı. Coutinho'nun Premier Lig'e dönmek istemesini koz olarak kullanmayı hedefleyen Londra temsilcisi, önümüzdeki ay Barcelona'nın kapısını çalmayı planlıyor.

  1. 24.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bayern Münihli Coutinho ayak bileğinden ameliyat edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA