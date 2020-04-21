Hannover 96 Kenan Koçak'ın sözleşmesini uzattı
Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Hannover 96, Türk teknik direktör Kenan Koçak ile nikah tazeledi. Alman kulübünden yapılan açıklamada, 39 yaşındaki genç teknik adamın sözleşmesinin 2023'e kadar uzatıldığı ifade edildi.
Almanya Bundesliga 2 takımlarından Hannover 96'yı çalıştıran Türk teknik direktör Kenan Koçak, kulübüyle yeni sözleşme imzaladı. Alman ekibinden yapılan açıklamada, 39 yaşındaki genç teknik adamla 2022-2023 sezon sonuna dek yeni bir mukavale imzalandığı belirtildi.
"BANA DUYULAN GÜVENDEN ÇOK MEMNUNUM"
Türk teknik adam, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Bay Kind'ın, spor direktörü Gerry Zuber ve bu büyük kulübün çalışanlarının bana verdiği büyük güvenden çok memnunum. Geldiğim ilk günden itibaren kulüpte ve şehirde kendimi çok rahat hissettim. Duvara çarpmayacağız ya da havada kaleler inşa etmeyeceğiz. Ama söz verdiğimiz şey, bu sorumluluğu yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Kenan Koçak'ı Kasım 2019'da göreve getiren Hannover, corona virüs nedeniyle askıya alınan ligde 25 hafta sonunda 32 puanla 9. sırada bulunuyor.
Kenan Koçak, Almanya'da daha önce Sandhausen, Waldhof Mannheim ve VFR Mannheim'ı çalıştırmıştı.
- 21.04.2020
- Güncelleme: 21.04.2020 21:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Hannover 96 Kenan Koçak'ın sözleşmesini uzattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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