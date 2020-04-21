Hannover 96 Kenan Koçak'ın sözleşmesini uzattı

Almanya Bundesliga 2 takımlarından Hannover 96'yı çalıştıran Türk teknik direktör Kenan Koçak, kulübüyle yeni sözleşme imzaladı. Alman ekibinden yapılan açıklamada, 39 yaşındaki genç teknik adamla 2022-2023 sezon sonuna dek yeni bir mukavale imzalandığı belirtildi.

"BANA DUYULAN GÜVENDEN ÇOK MEMNUNUM"

Türk teknik adam, imza sonrası yaptığı açıklamada, "Bay Kind'ın, spor direktörü Gerry Zuber ve bu büyük kulübün çalışanlarının bana verdiği büyük güvenden çok memnunum. Geldiğim ilk günden itibaren kulüpte ve şehirde kendimi çok rahat hissettim. Duvara çarpmayacağız ya da havada kaleler inşa etmeyeceğiz. Ama söz verdiğimiz şey, bu sorumluluğu yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Kenan Koçak'ı Kasım 2019'da göreve getiren Hannover, corona virüs nedeniyle askıya alınan ligde 25 hafta sonunda 32 puanla 9. sırada bulunuyor.

Kenan Koçak, Almanya'da daha önce Sandhausen, Waldhof Mannheim ve VFR Mannheim'ı çalıştırmıştı.