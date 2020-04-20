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20 Nisan 2020, Pazartesi
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ile nikah tazeledi!

Bayern Münih Alphonso Davies ile nikah tazeledi!

ekiplerinden , 19 yaşındaki Kanadalı yıldız futbolcusu 'in 2023'e kadar olan sözleşmesini 2025'e uzattı.

Alman temsilcisi , korona virüs nedeniyle liglere verilen arada genç futbolcusu 'in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Kanadalı genç futbolcunun 2023 yılına kadar olan sözleşmesinin 2025 tarihine uzatıldığı duyuruldu.

19 yaşındaki futbolcu, 2018 yılında Vancouver Whitecaps takımından Bayern Münih'e transfer olmuştu. Bayern'in dünyanın en iyi kulüplerinden biri olduğunu belirten Davies, sözleşme yenilediği için mutlu olduğunu söyledi.

Alphonso Davies, Alman ekibi ile iki sezonda toplam 35 resmi mücadele çıktı ve 2 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

  1. 20.04.2020
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