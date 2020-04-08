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08 Nisan 2020, Çarşamba
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Mesafeli imza!

Mesafeli imza!

, tecrübeli hücum oyuncusu 'in sözleşmesini 2023 sezonu sonuna kadar uzattı.

, tecrübeli hücum oyuncusu 'in sözleşmesini 2023 sezonu sonuna kadar uzattı. 30 yaşındaki futbolcunun imza töreninde koronavirüs sebebiyle alınan önlemler dikkat çekti. Yıldız isim ve idareciler sosyal mesafeyi koruyarak töreni gerçekleştirdi.
  1. 8.4.2020
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