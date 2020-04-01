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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Bundesliga ’da

Bundesliga 30 Nisan’da

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan 1 ve Bundesliga 2'de aranın, 'a kadar uzatılması kararı alındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan 1 ve Bundesliga 2'de aranın, 'a kadar uzatılması kararı alındı. Alman Futbol Ligi'nin (DFL) video konferans ile gerçekleştirdiği toplantıda 36 kulübün başkanı, bu öneriyi oyladılar ve karar liglerin ertelenme süresinin uzatılması yönünde oldu. Liglerin Mayıs ayı başında seyircisiz başlaması bekleniyor. Durum sonra tekrar masaya yatırılacak.
  1. 1.4.2020
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