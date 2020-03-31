Bayern Münih'in yıldızı Jerome Boateng kaza yaptı! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
31 Mart 2020, Salı
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'in yıldızı yaptı!

Bayern Münih'in yıldızı Jerome Boateng kaza yaptı!

Bundesliga devi 'te forma giyen 'nin özel aracıyla otobanda yaptı. Otobanda kayarak bariyerlere çarpan yıldız futbolcu, kazadan yara almadan kurtuldu. Ünlü oyuncu hakkında trafik ceza işlemi yapılabileceği aktarıldı.

Alman Bild Gazetesi internet sayfasından yer verdiği ve TV Oberfranken'e dayandırdığı haberinde, 'in yıldız oyuncusu 'in A9 nolu oto yolunda Münih'e 314 km mesafedeki Selbitz mevkinde yaptığını yazdı.

Haberde, Leipzig şehrinde hasta olan oğlunun yanına giden ve takımı Bayern Münih'in bugünkü antrenmanına katılmak için geri yola çıkan Jerome Boateng, sabah saat 7:30 sıralarında otobanda kaza yaptığı yer aldı.

ARACI ŞERİT DEĞİŞTİRİRKEN KAYDI

Otobanda kayarak bariyerlere çarpan araçtan Jerome Boateng'in yara almadan kurtulduğunu aktaran Bild, aracında kışlık lastikler olmadığı için ünlü oyuncu hakkında trafik ceza işlemi yapılabileceğini yazdı.

Dolu yağışı sırasında kazanın meydana geldiği aktaran gazete, Jerome Boateng'in AMG Mercedes marka arabasının üzerinde yazlık tekerler olduğu için, şerit değiştirirken kayarak otoban bariyerlerine çarptığını aktardı. Jerome Boateng'in lüks arabasının, 25 bin euro masraf olabileceği tahmini yapıldı.



  1. 31.03.2020
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