Bayern Münih'in yıldızı Jerome Boateng kaza yaptı!
Bundesliga devi Bayern Münih'te forma giyen Jerome Boateng'nin özel aracıyla otobanda kaza yaptı. Otobanda kayarak bariyerlere çarpan yıldız futbolcu, kazadan yara almadan kurtuldu. Ünlü oyuncu hakkında trafik ceza işlemi yapılabileceği aktarıldı.
Alman Bild Gazetesi internet sayfasından yer verdiği ve TV Oberfranken'e dayandırdığı haberinde, Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Jerome Boateng'in A9 nolu oto yolunda Münih'e 314 km mesafedeki Selbitz mevkinde kaza yaptığını yazdı.
Haberde, Leipzig şehrinde hasta olan oğlunun yanına giden ve takımı Bayern Münih'in bugünkü antrenmanına katılmak için geri yola çıkan Jerome Boateng, sabah saat 7:30 sıralarında otobanda kaza yaptığı yer aldı.
ARACI ŞERİT DEĞİŞTİRİRKEN KAYDI
Otobanda kayarak bariyerlere çarpan araçtan Jerome Boateng'in yara almadan kurtulduğunu aktaran Bild, aracında kışlık lastikler olmadığı için ünlü oyuncu hakkında trafik ceza işlemi yapılabileceğini yazdı.
Dolu yağışı sırasında kazanın meydana geldiği aktaran gazete, Jerome Boateng'in AMG Mercedes marka arabasının üzerinde yazlık tekerler olduğu için, şerit değiştirirken kayarak otoban bariyerlerine çarptığını aktardı. Jerome Boateng'in lüks arabasının, 25 bin euro masraf olabileceği tahmini yapıldı.
- 31.03.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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