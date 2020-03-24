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24 Mart 2020, Salı
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Kenan’dan destek geldi

Kenan’dan destek geldi

'ta forma giyen milli oyuncu , "Evde kal " çağrısına destek verdi.

Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli oyuncu , "Evde kal " çağrısına destek verdi. 26 yaşındaki futbolcu, "Ülkemiz birçok zorlu dönemlerden geçmiştir. En zor zamanlarda birlik ve beraberliğin ne anlama geldiğini bütün dünyaya göstermişizdir. Hepiniz evde kalın, sağlıkla kalın" ifadelerini kullandı.
  1. 24.3.2020
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