Almanya Futbol Federasyonu'ndan flaş erteleme kararı!
Corona virüsü nedeniyle 2 Nisan'a kadar liglere ara veren Almanya Futbol Federasyonu, bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından liglerin en erken 30 Nisan'a kadar ertelendiğini duyurdu.
Almanya Futbol Federasyonu (DFB), 2 Nisan'a kadar ara verilen ligler için bugün bir toplantı gerçekleştirdi.
Verilen aranın ne kadar süreceğini ve maçların tekrar hangi tarihte oynanacağını masaya yatıran federasyon, liglerin en erken 30 Nisan'a kadar ertelendiğini duyurdu.
- 24.03.2020
- Beşiktaş'ın ABD’li yıldızı Tyler Boyd’dan, Trump’ın dönün çağrısına “güvendeyim” cevabı
- Son dakika | Çağdaş Atan corona virüsü test sonucunu açıkladı
- Beşiktaş cephesinin corona virüsü test sonuçları belli oldu!
- Corona virüsü testi sonrası Yusuf Günay'dan ilk açıklama!
- Fenerbahçe Gökhan Gönül'den sonra Caner Erkin'e de teklif götürecek
- Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayarak'a geçmiş olsun mesajları
- Avrupa basını Fatih Terim'i böyle duyurdu! Corona virüsü...
- Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
- Ozan Kabak en değerliler listesinde! 1 Türk daha var...
- Galatasaray'ın genç yıldızı Emin Bayram'a Borussia Dortmund kancası
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Almanya Futbol Federasyonu'ndan flaş erteleme kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.