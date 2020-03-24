Almanya Futbol Federasyonu'ndan flaş erteleme kararı!

Almanya Futbol Federasyonu (DFB), 2 Nisan'a kadar ara verilen ligler için bugün bir toplantı gerçekleştirdi.

Verilen aranın ne kadar süreceğini ve maçların tekrar hangi tarihte oynanacağını masaya yatıran federasyon, liglerin en erken 30 Nisan'a kadar ertelendiğini duyurdu.