Almanya Futbol Federasyonu'ndan flaş erteleme kararı! - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Almanya Futbol Federasyonu'ndan flaş erteleme kararı!

'ndan flaş kararı!

Almanya Futbol Federasyonu'ndan flaş erteleme kararı!

Corona virüsü nedeniyle 2 Nisan'a kadar liglere ara veren , bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından liglerin en erken 'a kadar ertelendiğini duyurdu.

(DFB), 2 Nisan'a kadar ara verilen ligler için bugün bir toplantı gerçekleştirdi.

Verilen aranın ne kadar süreceğini ve maçların tekrar hangi tarihte oynanacağını masaya yatıran federasyon, liglerin en erken 'a kadar ertelendiğini duyurdu.

  1. 24.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Almanya Futbol Federasyonu'ndan flaş erteleme kararı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN