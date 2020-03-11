UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan dünya devi PSG, Almanya'da aldığı 2-1'lik mağlubiyete rağmen tur atlamak için sahaya çıkacak. Gözler ilk maçta muhteşem bir performans sergileyen Haland'ın üzerinde olacak. Ayrıca PSG-Dortmud maçı koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanacak.

KYLIAN MBAPPE'NİN TEST SONUCU! KORONAVİRÜS'E Mİ YAKALANDI?

Paris-Saint Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, boğazında yanma ve burun akıntısı nedeniyle 3 gündür antrenmanlara katılmadı. Borussia Dortmund karşılaşması hazırlıklarına da katılamayan Mbappe'ye koronavirüs endişesiyle testler yapıldı. Mbappe'nin test sonucunun bugün açıklanması bekleniyor.

PARIS-SAİNT GERMAIN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tüm dünyanın gözü bu karşılaşmada! 2-1'in rövanşında tekrar karşılaşacak olan PSG ile B. Dortmund bugün saat 23:00'da oynayacak.

PARIS-SAINT GERMAİN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem mücadele! Paris-Saint Germain-Borussıa Dortmund maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler Beinsports 1'den maçı canlı izleyebilir.