Paris-Saint Germain (PSG)-Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yıldızların gecesi! Neymar, Mbappe, İcardi gibi dünya yıldızlarını bünyesinde barındıran Paris-Saint Germain, Sancho, Haland gibi geleceğin yıldızlarına sahip, Almanya’nın köklü kulübü Borussia Dortmund ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maç ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan dünya devi PSG, Almanya'da aldığı 2-1'lik mağlubiyete rağmen tur atlamak için sahaya çıkacak. Gözler ilk maçta muhteşem bir performans sergileyen Haland'ın üzerinde olacak. Ayrıca PSG-Dortmud maçı koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanacak.
KYLIAN MBAPPE'NİN TEST SONUCU! KORONAVİRÜS'E Mİ YAKALANDI?
Paris-Saint Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, boğazında yanma ve burun akıntısı nedeniyle 3 gündür antrenmanlara katılmadı. Borussia Dortmund karşılaşması hazırlıklarına da katılamayan Mbappe'ye koronavirüs endişesiyle testler yapıldı. Mbappe'nin test sonucunun bugün açıklanması bekleniyor.
PARIS-SAİNT GERMAIN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tüm dünyanın gözü bu karşılaşmada! 2-1'in rövanşında tekrar karşılaşacak olan PSG ile B. Dortmund bugün saat 23:00'da oynayacak.
PARIS-SAINT GERMAİN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem mücadele! Paris-Saint Germain-Borussıa Dortmund maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler Beinsports 1'den maçı canlı izleyebilir.
- 11.03.2020
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
Paris-Saint Germain (PSG)-Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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