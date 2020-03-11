Mönchengladbach 2-1 Köln | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Almanya Bundesliga Mönchengladbach'tan kritik galibiyet!

2-1 Köln | MAÇ SONUCU

Mönchengladbach 2-1 Köln | MAÇ SONUCU

'da ile Köln karşı karşıya geldi. 'ta oynanan maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla Mönchengladbach oldu. 'nin takımına galibiyeti getiren golleri (k.k) ve kaydetti. Köln'ün tek sayısı ise 'tan geldi.

'da heyecan - Köln maçıyla devam etti.

'ta seyircisiz oynanan mücadele 'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Mönchengladbach'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller (k.k) ve 'dan geldi. Köln'ün ise tek sayısını kaydetti.

Bu sonuçla Mönchengladbach puanını 49'a çıkarttı. Köln ise 32 puanda kaldıç

  1. 11.03.2020
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