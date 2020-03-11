Mönchengladbach 2-1 Köln | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'da Mönchengladbach ile Köln karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan maçta kazanan taraf 2-1'lik skorla Mönchengladbach oldu. Marco Rose'nin takımına galibiyeti getiren golleri Jorge Mere (k.k) ve Breel Embolo kaydetti. Köln'ün tek sayısı ise Mark Uth'tan geldi.
Almanya Bundesliga'da heyecan Mönchengladbach - Köln maçıyla devam etti.
Borussia Park'ta seyircisiz oynanan mücadele Marco Rose'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Mönchengladbach'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Jorge Mere (k.k) ve Breel Embolo'dan geldi. Köln'ün ise tek sayısını Mark Uth kaydetti.
Bu sonuçla Mönchengladbach puanını 49'a çıkarttı. Köln ise 32 puanda kaldıç
- 11.03.2020
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Yorum
kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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Yorum
uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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