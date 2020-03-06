Paderborn - Köln maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Almanya Bundesliga'da perde Paderborn - Köln maçıyla açılıyor. Haftanın açılış maçında ligin son sırasında yer alan Paderborn Köln'ü ağırlıyor. İki takım arasındaki karşılaşma yarın akşam saat 20.00'de Paderborn kentinde oynanacak.

Cumartesi ligde Almanya Bundesliga'da 6 karşılaşma var. Günün en heyecanlı maçında zirve yarışını sürdüren Gladbach ile Dortmund karşı karşıya geliyor.

Lig lideri B. Münih ise pazar günü sahasında Augsburg'u ağırlıyor. Bavyera derbisi saat 15.30'da start alacak.

Haftanın kapanış maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Mainz ile Düsseldorf karşı karşıya geliyor.



