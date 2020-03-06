Paderborn - Köln maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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Haberler Almanya Bundesliga Paderborn - Köln maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Paderborn - Köln maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Paderborn - Köln maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bundesliga'nın 25. haftasının açılış maçı Paderborn - Köln kapışmasına sahne olacak. Mücadele öncesi ev sahibi ekip 16 puanla son sırada yer alırken, Köln ise 29 puanla 11. sırada yer alıyor. Futbolseverler ise bu zorlu karşılaşmanın ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda olduğunu araştırıyor. Müsabakayla ilgili merak edilenler fotomac.com.tr'de...

'da perde Paderborn - Köln maçıyla açılıyor. Haftanın açılış maçında ligin son sırasında yer alan Paderborn Köln'ü ağırlıyor. İki takım arasındaki karşılaşma yarın akşam saat 20.00'de Paderborn kentinde oynanacak.

Cumartesi ligde Almanya Bundesliga'da 6 karşılaşma var. Günün en heyecanlı maçında zirve yarışını sürdüren Gladbach ile Dortmund karşı karşıya geliyor.

Lig lideri B. Münih ise pazar günü sahasında Augsburg'u ağırlıyor. Bavyera derbisi saat 15.30'da start alacak.

Haftanın kapanış maçında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Mainz ile Düsseldorf karşı karşıya geliyor.


  1. 06.03.2020
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