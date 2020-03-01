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01 Mart 2020, Pazar
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'tan kötü haber! Leğen kemiğinde...

Ozan Kabak'tan kötü haber! Leğen kemiğinde...

Alman ekibi 04'te forma giyen milli futbolcu , Köln ile oynanan maçta geçirdiği sakatlık sonrası oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Yapılan açıklamada, milli yıldızın leğen kemiğinde zedelenme olduğu bildirildi.

'nın 24. haftasında oynanan 04-Köln maçında milli futbolcu talihsiz bir sakatlık geçirmişti. 29. dakikada rakip futbolcu ile çarpışan genç stoperin durumuyla ilgili Schalke 04'ün resmi Twitter hesabından bir açıklama yayınlandı.

LEĞEN KEMİĞİNDE ZEDELENME VAR

Ozan Kabak'ın geceyi hastanede geçirdiğini belirten Alman ekibi, 19 yaşındaki stoperin leğen kemiğinde zedelenme olduğunu ve belirsiz bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Schalke'den yapılan açıklama şöyle:

Ozan Kabak, bir süre sahalardan uzak kalacak. Genç savunmacımız, Jhon Cordoba ile girdiği hava topu mücadelesi sonrasında sırt üstü düştü ve oyundan alındı. Muayenelerde ciddi bir pelvik morluk tespit edildi.

  1. 01.03.2020
  2. Güncelleme: 01.03.2020 17:17
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