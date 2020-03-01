Leipzig 1-1 Bayer Leverkusen | ÖZETİ İZLEYİN
Almanya Bundesliga'nın 24'üncü hafta maçında Leipzig sahasında Bayer Leverkusen ile karşı karşıa geldi. Red Bull Arena'da oynanan zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Leipzig'in golü Patrik Schick'ten, Bayer Leverkusen'in golü ise Leon Bailey'den geldi. Bu sonuça Leipzig puanını 49 yaptı ve Bayern Münih'in kazandığı haftada kritik 2 puan kaybetti. İşte karşılaşmanın özeti...
Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında RB Leipzig ile Bayer Leverkusen, Red Bull Arena'da karşılaştı. Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Bayer Leverkusen karşılaşmada Leon Bailey'nin 29. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Leipzig eşitliği 3 dakika sonra Patrick Schick'in ayağından buldu.
LEIPZIG'DEN KRİTİK PUAN KAYBI
RB Leipzig bu sonuçla 49 puan ile 2. sırada kaldı ve lider Bayern Münih'in 3 puan gerisinde kaldı. Şampiyonlar Ligi yarışındaki Leverkusen ise; 44 puana yükseldi ve 5. sırada kaldı.
RB Leipzig, Bundesliga'nın 25. haftasında Wolfsburg'a konuk olacak. Bayer Leverkusen ise 25. haftada Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.
- 01.03.2020
- Güncelleme: 01.03.2020 20:14
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