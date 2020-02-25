Bayern Münih'ten Paderborn karşısında muhteşem geri dönüş! | Almanda Bundesliga özet ve goller izle - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
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'ten Paderborn karşısında muhteşem geri dönüş! Özet ve goller...

Bayern Münih'ten Paderborn karşısında muhteşem geri dönüş! Özet ve goller...

'da 23. hafta maçları geride kalırken, heyecan son sürat devam etti. Lider , evinde ağırladığı lig sonuncusu Paderborn karşısında zorlansa da, geri dönmesini bildi. Bayern Münih, RB Leipzig ve 'un kıyasıya rekabet ettiği şampiyonluk serüveninde takımlar, geçen her hafta tansiyonu daha yüksek mücadelelere imza atıyor. Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında oynanılan müsabakaların maç özetlerini, haftaya damga vuran gollerini ve muhteşem kurtarışlarını sizlerle paylaşıyoruz!

Bundesliga'da 23. hafta maçları geride kalırken, futbolseverler nefes kesen karşılaşmalara tanık oldu. Lider , ligin son sırasında yer alan Paderborn'u son dakikalarda yıkmayı başarırken, 2. sırada bulunan RB Leipzig, deplasmanından 5 gollü galibiyetle döndü. Öte yandan , zorlu deplasmanından 3 puan almayı bildi...

BAYERN MUNIH 3-2 PADERBORN | ÖZET İZLE

WERDER BREMEN 0-2 BORUSSIA DORTMUND | ÖZET İZLE

SCHALKE 04 0-5 RB LEIPZIG | ÖZET İZLE

BAYER LEVERKUSEN 2-0 AUGSBURG | ÖZET İZLE

WOLFSBURG 4-0 MAINZ 05 | ÖZET İZLE

HAFTANIN EN GÜZEL 5 GOLÜ!

HAFTANIN OYUNCUSU - LEWANDOWSKI

BUNDESLIGA'NIN 23. HAFTASINA DAMGA VURAN KURTARIŞLAR

  1. 25.02.2020
  2. Güncelleme: 25.02.2020 13:27
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