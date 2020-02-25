Bayern Münih'ten Paderborn karşısında muhteşem geri dönüş! Özet ve goller...
Almanya Bundesliga'da 23. hafta maçları geride kalırken, heyecan son sürat devam etti. Lider Bayern Münih, evinde ağırladığı lig sonuncusu Paderborn karşısında zorlansa da, geri dönmesini bildi. Bayern Münih, RB Leipzig ve Borussia Dortmund'un kıyasıya rekabet ettiği şampiyonluk serüveninde takımlar, geçen her hafta tansiyonu daha yüksek mücadelelere imza atıyor. Almanya Bundesliga'nın 23. haftasında oynanılan müsabakaların maç özetlerini, haftaya damga vuran gollerini ve muhteşem kurtarışlarını sizlerle paylaşıyoruz!
Bundesliga'da 23. hafta maçları geride kalırken, futbolseverler nefes kesen karşılaşmalara tanık oldu. Lider Bayern Münih, ligin son sırasında yer alan Paderborn'u son dakikalarda yıkmayı başarırken, 2. sırada bulunan RB Leipzig, Schalke deplasmanından 5 gollü galibiyetle döndü. Öte yandan Borussia Dortmund, zorlu Werder Bremen deplasmanından 3 puan almayı bildi...
BAYERN MUNIH 3-2 PADERBORN | ÖZET İZLE
WERDER BREMEN 0-2 BORUSSIA DORTMUND | ÖZET İZLE
SCHALKE 04 0-5 RB LEIPZIG | ÖZET İZLE
BAYER LEVERKUSEN 2-0 AUGSBURG | ÖZET İZLE
WOLFSBURG 4-0 MAINZ 05 | ÖZET İZLE
HAFTANIN EN GÜZEL 5 GOLÜ!
HAFTANIN OYUNCUSU - LEWANDOWSKI
BUNDESLIGA'NIN 23. HAFTASINA DAMGA VURAN KURTARIŞLAR
- 25.02.2020
- Güncelleme: 25.02.2020 13:27
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Bayern Münih'ten Paderborn karşısında muhteşem geri dönüş! Özet ve goller... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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