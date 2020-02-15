Union Berlin 2-3 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
15 Şubat 2020, Cumartesi
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Union 2-3 | MAÇ SONUCU

Union Berlin 2-3 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Union 'i 3-2 mağlup etti.

Bundesliga 22. hafta karşılaşmasında , An der Alten Försterei Stadı'nda Union 'e konuk oldu.

TSİ 17.30'da başlayan ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanan maçta Union Berlin'in gollerini 7. dakikada Gentner ve 87. dakikada Bülter kaydedeken, Bayer Leverkusen'e 3 puanı getiren golleri 22'de Havertz, 83'te Diaby ve 90+4'te Bellarabi kaydetti.

Bu sonucun ardından, Bayer Leverkusen 40 puana ulaşarak maç fazlasıyla 4. sıraya yükselirken, 11. sıradaki Union Berlin 26 puanda kaldı.

  1. 15.02.2020
  2. Güncelleme: 15.02.2020 19:36
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