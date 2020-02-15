Union Berlin 2-3 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga mücadelesinde Bayer Leverkusen deplasmanda konuğu olduğu Union Berlin'i 3-2 mağlup etti.
Bundesliga 22. hafta karşılaşmasında Bayer Leverkusen, An der Alten Försterei Stadı'nda Union Berlin'e konuk oldu.
TSİ 17.30'da başlayan ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanan maçta Union Berlin'in gollerini 7. dakikada Gentner ve 87. dakikada Bülter kaydedeken, Bayer Leverkusen'e 3 puanı getiren golleri 22'de Havertz, 83'te Diaby ve 90+4'te Bellarabi kaydetti.
Bu sonucun ardından, Bayer Leverkusen 40 puana ulaşarak maç fazlasıyla 4. sıraya yükselirken, 11. sıradaki Union Berlin 26 puanda kaldı.
- 15.02.2020
- Güncelleme: 15.02.2020 19:36
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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