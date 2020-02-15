Paderborn 1-2 Hertha Berlin MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'da inişli çıkışlı bir grafik çizen Hertha Berlin, 22. haftada konuk olduğu son sıradaki Paderborn'u 2-1'lik skorla devirdi. Hertha bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken, ev sahibi Paderborn ise 16 puanda kaldı.
Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Hertha Berlin deplasmanda Paderborn'u 2-1 mağlup etti.
Gol perdesini erken açan Hertha Berlin, 10. dakikada Boyata iel 1-0 öne geçti.
Ev sahibinde 51. dakikada sahneye çıkan Srbeny skora dengeyi getiren golü kaydetti: 1-1.
Konuk ekip, 67'de Collins'in kendi kalesine attığı golle üç puanın sahibi oldu.
Hertha bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken, haftayı 13. sırada kapattı.
16 puanla son sırada yer alan Paderborn'un ise ligde kalma umutları azaldı.
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Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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