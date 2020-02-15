Paderborn 1-2 Hertha Berlin MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Hertha Berlin deplasmanda Paderborn'u 2-1 mağlup etti.

Gol perdesini erken açan Hertha Berlin, 10. dakikada Boyata iel 1-0 öne geçti.

Ev sahibinde 51. dakikada sahneye çıkan Srbeny skora dengeyi getiren golü kaydetti: 1-1.

Konuk ekip, 67'de Collins'in kendi kalesine attığı golle üç puanın sahibi oldu.

Hertha bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken, haftayı 13. sırada kapattı.

16 puanla son sırada yer alan Paderborn'un ise ligde kalma umutları azaldı.