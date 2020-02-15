Paderborn 1-2 Hertha Berlin MAÇ SONUCU - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
15 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler Almanya Bundesliga Haberleri Paderborn 1-2 Hertha Berlin MAÇ SONUCU

1-2 MAÇ SONUCU

Paderborn 1-2 Hertha Berlin MAÇ SONUCU

'da inişli çıkışlı bir grafik çizen , 22. haftada konuk olduğu son sıradaki 'u 2-1'lik skorla devirdi. Hertha bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken, ev sahibi Paderborn ise 16 puanda kaldı.

'nın 22. haftasında deplasmanda 'u 2-1 mağlup etti.

Gol perdesini erken açan Hertha Berlin, 10. dakikada Boyata iel 1-0 öne geçti.

Ev sahibinde 51. dakikada sahneye çıkan Srbeny skora dengeyi getiren golü kaydetti: 1-1.

Konuk ekip, 67'de Collins'in kendi kalesine attığı golle üç puanın sahibi oldu.

Hertha bu sonuçla puanını 26'ya yükseltirken, haftayı 13. sırada kapattı.

16 puanla son sırada yer alan Paderborn'un ise ligde kalma umutları azaldı.

  1. 15.02.2020
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