Augsburg 1-1 Freiburg | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Augsburg, WWK Arena'da konuk ettiği Freiburg ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü Philipp Max kaydederken, deplasman ekibinin sayısı Haberer'den geldi.
Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Augsburg ile Freiburg karşı karşıya geldi.
WWK Arena'da oynanan karşılaşmanın 38. dakikasında Augsburg, Philipp Max'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 51. dakikasında Freiburg, Haberer'in attığı golle eşitliği yakaladı.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı iki ekip 1-1'lik skorla 1'er puanı hanesine yazdırdı.
- 15.02.2020
- İşte Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'i!
- İspanyollardan şok iddia! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA kıskacında
- Hamit Altıntop Almanya'da duyurdu! Ozan Kabak ve Mesut Özil...
- Ersun Yanal'ı çileden çıkarttılar! İki yıldız ve Galatasaray...
- Spor yazarları Başakşehir-Beşiktaş maçını değerlendirdi
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Augsburg 1-1 Freiburg | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.