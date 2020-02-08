MAÇ SONUCU | Schalke 1-1 Paderborn - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
08 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Almanya Bundesliga Haberleri MAÇ SONUCU | Schalke 1-1 Paderborn

MAÇ SONUCU | 1-1 Paderborn

MAÇ SONUCU | Schalke 1-1 Paderborn

Almanya Ligi'nin (Bundesliga) 21. haftasında evinde Paderborn'u konuk eden 04 rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Schalke'de milli futbolcu 63. dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. Maça 11'de başlayan ise 37. dakikada sağ bacağından sakatlanarak oyunu terk etti.

'nin (Bundesliga) 21. haftasında 04, sahasında Paderborn ile 1-1 berabere kaldı.

Veltins Arena'da oynanan maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlanan karşılaşmada Schalke 04, 63. dakikada milli futbolcu 'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

Paderborn bu gole 81. dakikada Klaus Gjasula ile cevap verdi ve karşılaşmada 1-1'lik eşitliği sağladı.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

56. dakikada Michael Gregoritsch'in yerine oyuna dahil edilen Ahmed Kutucu bu sezon 3. golüne imza attı.

Schalke 04'te ilk 11'de maça başlayan diğer milli futbolcu , 37. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Mavi-beyazlıların Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın sağ bacağında ağrıları olduğu ve tedbir amaçlı oyundan alındığı belirtildi.

Schalke 04, puanını 35'e çıkarırken Paderborn'un da 16 puanı bulunuyor.

Bundesliga'da bugün oynanan karşılaşmalarda, Union Berlin deplasmanda 'i 2-0, Mainz 05 deplasmanda Hertha Berlin'i 3-1, Freiburg sahasında Hoffenheim'i 1-0 yenerken, Wolfsburg-Fortuna Düsseldorf karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı.


  1. 08.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MAÇ SONUCU | Schalke 1-1 Paderborn haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN