Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'dan lösemi hastası Alperen Yiğit'e ziyaret - Son dakika Almanya Bundesliga haberleri - Fotomaç
07 Şubat 2020, Cuma
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ve 'dan lösemi hastası 'e ziyaret

Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'dan lösemi hastası Alperen Yiğit'e ziyaret

ekiplerinden 04 Kulübü'nde forma giyen milli futbolcular ve , hastanede lösemi tedavisi gören minik 'e moral ziyaretinde bulundular.

Gelsenkirchen'de yaşayan Nurcan Ilgaz ile İrfan Ilgaz çiftinin iki çocuğundan biri olan 9 yaşındaki , yakalandığı lösemi hastalığı nedeniyle Essen Klinikum Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Alperen Yiğit'i hastanede sık sık ziyaret eden öğretmeni , lösemi hastası 3'üncü sınıf öğrencisine moral verme arayışı içine girerken, öğrencisinin futbola olan tutkusunu bilen Tan, 04'te forma giyen ve 'yu hastaneye davet etti. Başkonsolos Ahmet Davaz ve Avrupa Zonguldaklılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Karakulak, Schalke 04 yöneticileriyle temasa geçti ve milli oyuncular bu sabah hastaneye giderek, lösemi hastası Alperen Yiğit'i ziyaret etti.

ALPEREN YİĞİT'E MAÇ DAVETİ
Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun ziyareti Alperen Yiğit'e moral verirken, Alperen Yiğit'in yüzünün gülmesiyle de hem ailesi, hemde öğretmeni de büyük sevinç yaşadı. Hastanede tedavi gören Alperen Yiğit ile ziyaret sırasında kısa sohbet eden Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun tedavisinin ardından Alperen Yiğit'i Schalke 04'ün maçı için Veltins Arena'ya da davet ettikleri öğrenildi. Öğretmen Ferhan Tan ise Schalke 04'te forma giyen milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'ya bu anlamlı ziyaret için teşekkür etti.

  1. 07.02.2020
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